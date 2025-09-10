Expreso
  Guayaquil

AQUILES ALVAREZ ALCALDE GUAYAQUIL
Caso Los Ceibos: Aquiles Álvarez parafrasea a Nebot y cuestiona al MAATE.ARCHIVO

“¿Estamos en la Rusia estalinista?”: Álvarez defiende autonomía por caso Los Ceibos

El alcalde de Guayaquil respalda a Marcela Aguiñaga en Los Ceibos y critica al Ministerio de Ambiente

El caso de Los Ceibos continúa generando reacciones. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, denunció que el Ministerio de Ambiente (Maate) no respondió ni sustentó sus observaciones, pese a insistir en la revocatoria de los permisos ambientales.

Ante estas declaraciones, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió en la cuenta de X. Parafraseó al exalcalde Jaime Nebot con la frase: “¿Estamos en la Rusia estalinista o qué?”.

El funcionario agregó: “La autonomía no se toca. Dejen trabajar a la Prefectura y no sigan intentando paralizar el desarrollo de Guayaquil. No aprenden que hay que gobernar sin odio. Convocan marchas ‘por la paz’, pero sus acciones solo generan confrontación. Decídanse: quieren paz o caos”.

Álvarez recordó que la Prefectura tiene la competencia delegada para entregar licencias y registros ambientales. Además, señaló que se abrió un proceso administrativo en el que el Municipio compareció, entregó expediente y sustentó paso a paso, pero que el MAATE no se presentó.

El alcalde también mencionó que el Ministerio llegó a acusar al Municipio de falsificar documentos, con la advertencia de presentar una denuncia en Fiscalía.

Aquiles Álvarez celebra decisión de la Prefectura del Guayas

La mañana de este miércoles 10 de septiembre, el alcalde celebró la decisión de la Prefectura que lidera Aguiñaga:

aquiles alvarez marcela aguiñaga

Aquiles Álvarez a Aguiñaga tras fallo en Los Ceibos: "¡Que viva el amor!"

“Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente”, escribió.

Álvarez agregó que compareció en el proceso y entregó el expediente con el paso a paso para la obtención del registro ambiental y descargas legales. “Hoy nos dan la razón”, remató.

.

