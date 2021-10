"Señor Gobernador Pablo Arosemena, ante su solicitud de crear una Ordenanza que prohíba que dos personas estén en una moto las 24 horas, la Alcaldía de Guayaquil se encargará de su aprobación. Sin embargo, esta acción no servirá de nada su usted no realiza los respectivos operativos con la Policía y los militares, encargados de combatir la delincuencia y de hacer los decomisos", aseguró a través de su cuenta oficial la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; la tarde de este 21 de octubre.

Viteri, quien no da fechas de cuándo se creará esta normativa que, a decir de algunos ciudadanos resulta injusta, respondió al pedido realizado por Arosemena, quien esta mañana desde el Cuartel Modelo dio a conocer los resultados logrados durante los operativos ejecutados en las últimas 72 horas, que el país fue declarado en estado de excepción.

Para Norman Cedeño, quien habita en Sauces 4 y se moviliza en moto, no es justo que se aplique una ley de este tipo que, advierte, a toda la familia. "Me niego a aceptar que por la maldita delincuencia, ahora yo no pueda salir con mi hijo, que es adolescente. Si me ven con él, ¿entonces me multarán? En qué cabeza", cuestionó.

Otras voces, por el contrario, aplauden la medida. "Siempre se supo que era necesaria esa ordenanza. Es urgente que el ECU- 911 cuando visualice a dos personas en moto informe para que sean detenidas por la ATM y requisadas por la Policía", aseguró Fabian Ayala, vía Twitter; donde los internautas incluso sugirieron que se prohíba que también en el servicio de entrega a domicilio, se desplacen dos personas en motocicleta, sin importan si es hombre o mujer. "Por ahora simplemente no tiene sentido que circulen dos personas, indistinto del sexo, sobre una unidad. Ellos, ellas, todos son cómplices cuando se quiere robar y asesinar. Sí, puede que sea injusto para algunos, pero tan mal estamos que hay que actuar y de forma drástica", se quejó Danilo Uquillas, habitante de la novena etapa de la Alborada.

Aunque ha sido en periodo parcial (no de 24 horas), la norma de que no circulen dos personas en moto, como lo publicó EXPRESO, está en vigencia desde octubre de 2017 como un mecanismo que permita viabilizar el fortalecimiento de la seguridad de los guayaquileños, ante el alto índice delictivo.

Sin embargo, los asaltos o robos cometidos por victimarios a bordo de motocicletas es una modalidad que sigue muy fuerte en Guayaquil. Frente a ello, la ciudadanía ha cuestionado el trabajo que la Policía Nacional y el Municipio dicen estar ejecutando para hacer cumplir la ordenanza que restringe la circulación de dos hombres en este transporte, desde las 19:00 hasta las 06:00.

Según reportes policiales, en 2019 hubo 3.672 delitos cometidos a bordo de motocicletas. Y en ellos, 136 personas perdieron la vida a manos de hombres que iban en este tipo de vehículo. En 2020 la cifra subió a 4.000 delitos, mientras que en lo que va de 2021 se han registrado 400 atentados por mes, en promedio. Por ejemplo, en junio hubo 454, en julio 474, en agosto 458 y en lo que va de septiembre van 138 bajo esta modalidad. A esto hay que sumar los casos de sicariato que han sido cometidos por dos hombres en moto.