Viteri se desmarca de un plan habitacional sin áreas verdes

Panorámica. Así luce el plan habitacional Mi Lote, en Villa Bonita, donde la empresa constructora afirma que el contrato solo contempla la construcción de casas y no la urbanización de la zona.

Las casas del plan habitacional Mi Lote - Villa Bonita, donde el jueves pasado se entregaron 15 viviendas, carecen de áreas verdes y zonas que resulten un aliciente contra los rayos solares, que en Guayaquil disparan a quemar.

Tres guayaquileñas plantean adoptar árboles para salvarlos Leer más

Así se observa en fotos aéreas que pudo realizar el equipo de EXPRESO ayer, luego de que un sinnúmero de actores sociales levantaron su voz de alerta, al ver una de las gráficas del sector que la Alcaldía publicó en sus redes oficiales.

Ocurrió el jueves pasado. La alcaldesa Cynthia Viteri asistió a la entrega de las viviendas en compañía de representantes de la empresa pública de vivienda que ella creó en su administración. “Son 800 casas las que ya han sido construidas en este proyecto impulsado por esa entidad”, describía el Municipio.

Un día después, la mañana de ayer, y luego de la avalancha de críticas, el discurso cambió, al punto de que Viteri, sin más, aclaró en sus redes personales que el plan habitacional de Villa Bonita, al que se refieren por falta de áreas verdes, fue construido hace siete años. O sea, en tiempo de Jaime Nebot.

A la izquierda, urbanización Villa Bonita entregada por Cynthia Viteri.

A la derecha, favela Ciudad De Dios en Río de Janeiro.

A eso apuntan, eso aplauden. pic.twitter.com/13zDYbTrez — Santino (Nueva Cuenta) (@SantinoIsBack) July 30, 2021

@CynthiaViteri6 SRA. CYNTHIA VITERI, ALCALDESA.

La construcción de una ciudadela denominada "Villa Bonita" para seres humanos, dá cuenta de que Ud. no está preparada para el desarrollo de una ciudad.

Esas villas son para concentración de condenados a los crematorios.

UN DESASTRE — LUZBEL, la Luz frente a los dogmas. (@EdgarAv78819088) July 31, 2021

“Todos nuestros nuevos planes habitacionales, como Villa Geranio, Bella Vita 1 y 2, Rosedal, Jardines del Sinaí y todos los futuros planes tienen y tendrán la visión de la nueva ciudad. Cada uno cuenta con un árbol por casa, áreas verdes, áreas de recreación inclusivas, wifi y lugares de esparcimiento para construir comunidades con bienestar”, publicó.

La terminal de vía a la costa arrasó con árboles del bosque Leer más

No dijo, sin embargo, de qué manera pretende remediar el impacto que ya tendrán estas familias. La activista ambiental Andrea González, que hace unos días reclamó que no se socialice el proyecto de terminal de vía a la costa, donde hubo tala de varios árboles y un ceibo de décadas, fue de las primeras en hacer la observación a la Alcaldía.

“Ni un solo árbol... Árboles nativos en estos proyectos no solo les convienen por imagen, sino por sombra, retención de suelo y la salud de las personas. No los trato de convencer por el lado del medio ambiente, porque sé que no escuchan”, escribió la también política por el desarrollo sostenible.

Además de alianzas con fundaciones, se les sugiere siempre socializar. Una valla informativa de qué árboles van a trasplantar, a dónde y qué van a sembrar en su lugar.

Andrea González,

ambientalista

En consulta con EXPRESO, la activista apunta a que si Viteri ha dicho que este proyecto no es parte de su administración, hay formas de remediar el daño a los moradores. “Puede trabajar con fundaciones. Es el único remedio que tiene para limpiar un poco esa imagen, sí heredada, de un Municipio enemigo de los árboles. Si invita a unas fundaciones reconocidas a sembrar, y obviamente paga por eso, porque las fundaciones viven de donaciones, tendrá disponible a una red de colaboradores”, propone.

Sude sangre estudiando urbanismo en la universidad, para que los proyectos que se estudian como errores, ganen sobre propuestas innovadoras que buscan fomentar una mejor calidad de vida. @alcaldiagye dejen de destruir la ciudad y la vida de quienes van a vivir en estos proyectos. https://t.co/GmjLOIq3bK — domeniquita (@dome_acosta) July 30, 2021

Obra civil arrasó con los árboles de Colinas de la Alborada Leer más

Pensar de esta manera gris para un plan habitacional de esta magnitud no es nuevo en la historia reciente. Planes como Mucho Lote también carecen de áreas verdes y, de la era de Viteri, es preciso recoger el antecedente de Colinas de la Alborada, ciudadela sin parques a la que le fueron arrancados los pocos árboles de los moradores al llegar una obra civil, este 2021.

A través de un correo electrónico, este Diario solicitó a la Alcaldía que le detalle las acciones que se tomarán de forma inmediata para remediar este problema, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Quien sí se refirió al tema fue Carlos Lasso, presidente de la promotora Fanbercell S. A., a cargo de la obra, quien defendió que el complejo habitacional sí cuenta con áreas verdes. “El uso de suelo de Mi Lote es el de lotes con servicio, que fue implementado en la administración del abogado Nebot precisamente para construir viviendas con precios asequibles. Además, nuestra empresa no se encargó de urbanizar. En una subasta el Municipio nos dio 1.000 lotes y lo que hemos hecho es construir las casas, que era lo que nos correspondía”, señaló.

Hecho. La promotora Fanbercell ha dicho que donará 1.125 árboles al lugar. Para la ciudadanía, sin embargo, esta medida no es suficiente para remediar el problema.

¿A quién le tocó entonces hacerlo? “Entiendo que al Municipio a través de contratistas, pero no es que lo hacen sin seguir una línea o normas. De hecho, en Mi Lote - Villa Bonita hay un 15 % destinado a áreas verdes que, si no me equivoco, es lo que le corresponde a este tipo de uso de suelo”, dijo Lasso, al hacer hincapié en que a fin de ponerle color al sector, donará de forma inmediata 1.125 árboles para que las familias los planten en cada casa.

Ese es el panorama actual del complejo habitacional Mi Lote Villa Bonita. Miguel Canales Leon

En Mi Lote, de Villa Bonita, debió trabajarse mejor, cree el planificador Luis Saltos, quien defiende la necesidad de priorizar áreas verdes mínimas por manzana y evitar manchas continuas grises. “Mientras más cerca estemos de espacios públicos, mejor calidad de vida habrá”.

Ciudadanía: “Por fin nos escucharon y el bosque ya es área protegida” Leer más

También dice que debieron aumentar las áreas de patios posteriores y corredores laterales, ya que eso permitiría una mejor ventilación y corriente de aire entre los predios, disminuyendo el calor interior. “Ese asfalto lo que hará es producir una isla de calor”, advirtió.

Fernando Mite, activista en temas urbanos e investigador de ingeniería civil de la Espol, explica que como está ahora mismo Mi Lote, ya no hay espacio horizontal en el cual agregar áreas verdes. “Lo que se puede hacer es usar una parte de la caída de los techos para hacer jardineras y combinar con bajantes ecológicas de aguas lluvias y jardines verticales. Sugerir, porque no se puede obligar. Lo adecuado era insertar infraestructura más humana y agradable”, precisó.

Las urbanizaciones solo se crean para satisfacer la necesidad de hogar. Esa no es la forma de expandirse. Sin áreas verdes o un plan, solo se profundiza la desigualdad.

Fernando Mite,

activista por el urbanismo sostenible

En Mi Lote, de Villa Bonita, hay tres modelos de viviendas, con precios que oscilan entre los $ 40 mil y $ 64 mil y que cuentan con áreas comunes, camineras, canchas.