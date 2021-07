Obra civil arrasó con los árboles de Colinas de la Alborada

Tala. Muchos vecinos tenían mango y otros árboles, que fueron tristemente talados al llegar la obra. El Municipio no se refiere a ese tema, pero asegura que sembrará 400.

La ciudadela Colinas de la Alborada nunca ha tenido áreas verdes, pero los árboles que algunos vecinos tuvieron hasta hace algunas semanas afuera de las casas servían de aliciente para esos días en que el sol de Guayaquil no da tregua, pero ahora han sido cortados durante la ejecución de una obra municipal.

Así lo denuncian vecinos de este sector del norte, que llevan meses pidiendo a la Alcaldía que atienda la solicitud formal que realizaron en abril pasado, para pedir que se ceda al servicio de la comunidad un terreno catastrado bajo el código 060-0775-021-000-1, que es municipal, lleva diez años en abandono y es hoy guarida y zona de escape de delincuentes.

Fue este último tema lo que llevó a EXPRESO al lugar, pero en el recorrido se expusieron las otras denuncias que hoy aquejan al barrio.

Otra de las imágenes de uno de los árboles que se talaron. Estaban en el exterior de las casas. Christian Vinueza / Expreso

Al ser consultado sobre los árboles, el Municipio no niega ni afirma la tala que EXPRESO corroboró en sitio. Dice, en cambio, que el proyecto de reconstrucción y pavimentación de calles considera la arborización con especies nativas.

Asegura que la obra incluye la siembra de 400 árboles medianos de suche blanco, suche rosa, suche amarillo y acacia enana, entre otros, aunque no menciona en qué sector se van a sembrar ni cuándo.

Sobre el terreno, el Municipio confirma que consta en el sistema catastral como propiedad del Municipio de Guayaquil, con clasificación D2 (solar de propiedad municipal con edificio de propiedad de otra persona y sin contrato de arrendamiento), pero no responde qué planes tiene para el lugar, un macrolote con maleza, al que se le alzó un cerco de malla y de bloques, pero que no deja de resultar una amenaza para las familias que rodean el sitio.

“Los drogadictos y los ladrones se apoderaron de ese terreno. Llamábamos a la Policía y era inútil, ya que venían un momento y luego regresaban. En enero, presentamos un oficio al Municipio (trámite 012-2021-3321) con 300 firmas de moradores. Nunca tuvimos respuestas. El 16 de abril empezamos un nuevo trámite. La alcaldesa envió el oficio a Planificación, pero nada aún”, recuerda sobre la travesía Gabriel Salvador, presidente del Comité de Vecinos de Colinas.

Terreno. El predio 060-0775-021-000-1 es un megalote que estuvo en comodato. El terreno es del Municipio y está abandonado hace una década. Es guarida de pillos. Christian Vinueza / Expreso

Salvador cuenta que debido a la insistencia, tanto por redes como por oficio, los visitó un concejal “de esos a los que les gusta posar en redes”, pero que “en lugar de gestionar, llegó a verificar quién estaba a cargo de lo que según él era el desprestigio de la Alcaldía”.

“Por redes vio el terreno e indicó que aquí no se podía hacer nada porque no había presupuesto. Continuamos con la insistencia y respondió la alcaldesa. Hicieron entonces el cerramiento, que ha quedado abandonado. Se nota que no existe voluntad de hacer nada. El quemeimportismo del Municipio es lo peor”, critica el líder barrial.

“Existe presupuesto para pintarrajear paredes que tenemos cerca y no para hacer una obra para beneficio de la comunidad. Cómo es posible que un concejal venga de investigador por el ‘desprestigio’ de la Alcaldía y no para gestionar la obra”, observa Salvador.

Recogimos 300 firmas para que atiendan nuestras necesidades, pero la respuesta fue pasar a Planificación nuestra solicitud. Es una especie de ‘tontódromo’. Gabriel Salvador,



presidente del Comité de Vecinos de Colinas de la Alborada.

Sumideros. La obra que llegó no contempló sumideros. El Cabildo afirma que sí se tendrá en cuenta este tema. Christian Vinueza / Expreso

Cuando el equipo de este Diario arriba al sitio, alrededor de diez maquinarias rodean la zona con trabajos de asfaltado. Es el personal del contrato de más de 12 millones que contempla reconstrucción y pavimentación de calles en sectores populares, como el kilómetro 8,5 vía a Daule y varias cooperativas de la parroquia Tarqui.

A este medio lo recibe Salvador y un grupo de vecinos. Pese a que la obra está en ejecución, hay descontento. En la manzana 788, por ejemplo, había una escalera que daba a una escuela y, como los árboles, desapareció al llegar los trabajos.

El Municipio explicó que la intervención incluye la ejecución de aceras y bordillos, por lo que se reconstruirá la escalera, esta vez con barandas de protección.

Inversión La obra en la zona tiene un avance del 13 %. La intervención es parte de trabajos en la parroquia Tarqui. El monto asciende a $ 12 millones.

Pedimos un centro de salud, porque, aunque hay uno, queda en un lugar muy peligroso. Hay un terreno vacío, es un lugar estratégico. Tienen que escucharnos. Nuri Bozada,



moradora del sector.

A todas las preocupaciones de los vecinos se suma la falta de luminarias y de sumideros. Afirman que antes había zanjas y que la construcción de aceras y bordillos en ese sector obvió la construcción de sumideros. “¿Qué va a pasar en invierno? Eso parece un negociado. Mañana dicen que se olvidaron de los sumideros y rompen de nuevo la calle”, observa un vecino.

El Cabildo señala al respecto que en ciertas zonas se ha considerado el mejoramiento del sistema de recolección de aguas lluvias, así que, como apenas hay un avance del 13 %, dice que sí se pensó en eso.

En alguna carpeta de Secretaría del Municipio hay 300 firmas que esperan una voz oficial que los aliente.

Colinas de la Alborada hoy no tiene mucho más que brea en la calle y nuevos bordillos. A la falta de sombras y árboles talados le quedan promesas y al sueño de hacer de un lote abandonado un lugar útil para la comunidad, una respuesta pendiente que Cynthia Viteri, la alcaldesa, debe aún.