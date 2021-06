El premio al lector que creció informando

Hablar con Édgar Salazar, de casi 82 años, implica hablar de historia, deportes, su pasión por el periodismo y las leyes, y, sobre todo, la familia. “Nunca dejé de estudiar y a la vez trabajé en uno, dos o más lugares para alcanzar mi objetivo de dotar de todo a los míos. Y mientras lo hice, me divertí. Informé en todo el Ecuador”, detalla este periodista y abogado ya retirado; que precisamente ayer visitó las instalaciones de EXPRESO para recibir el televisor que cada mes sortea entre sus suscriptores.

Impecable, alegre, caminando pausado y en compañía de su nieta, Paulina, Salazar llegó para, al primer contacto con un equipo de este Diario, detallar que al menos dos décadas de su vida se dedicó a escribir sobre deportes , uno de los temas que más lo apasionan. Y que, precisó, EXPRESO lo cuenta de una forma estupenda.

“Los análisis locales, las crónicas que presenta, la apertura a los nuevos deportes, los alcances internacionales. Las notas de fútbol, del boxeo, del Chito Vera...”, enumeró en cuestión de segundos; son las temáticas que más disfruta, y que se suman a los reportajes de la ciudad y de política, además de los editoriales, que hace 19 años lleva leyendo, sin saltarse un solo día.

Como adolescente y adulto, periodista y juez; padre y abuelo, siempre he querido informar e informarme.

“A EXPRESO lo leo de inicio a fin, cada página, cada línea”, explica. Y lo hace desde que no era todavía suscriptor, sino un estudiante de periodismo que escribía ya sus primeras notas en las salas de redacción de medios locales. Salazar, quien además fue locutor y como tal dio la vuelta al Ecuador en dos ocasiones para relatar un torneo ciclístico nacional, guarda anécdotas de cada espacio en el que se ha desarrollado.

“De ese campeonato recuerdo la euforia de pasar días maravillosos transmitiendo desde una camioneta lo que veía: ciclistas subiendo y bajando lomas, recorriendo cada punto y llanura del país; y de las Olimpiadas de México de hace décadas, que también las cubrí, recuerdo haber pensado en no ir porque mi esposa estaba por tener a mi hija. ¿Cómo ir si ella no nacía?”, rememora entre risas; mientras revela que para “acelerar el proceso” pasó horas y horas caminando con su esposa. Al fin lo logró.

Su pequeña nació y su aventura por el país azteca fue una realidad.

Alcancé varios logros y lo hice con esfuerzo siempre, por mi familia. Fue difícil a veces, pero satisfactorio. He tenido una vida buena, llena de aventuras periodísticas que me llenan.

Como estas anécdotas, este padre de dos hijos y abuelo de cinco nietos, que vive en la Ciudadela del Periodista; guarda otras tantas, “cientos”, también de sus roles como abogado y juez. “Siempre quise estudiar, nunca dejé de hacerlo, y mientras lo hice, EXPRESO me acompañó porque con él sabía de todo. Como juez me urgía saber de lo que pasaba a mi alrededor. Entonces leía, estaba al tanto de todo, escribía. Nací para informar”, piensa.

Ahora con este televisor, el tercero que este Diario entrega en lo que va del año, Salazar se alista para ver los campeonatos deportivos que se vengan de aquí en adelante. Paulina, quien durante la entrevista se convierte en su conciencia y memoria (es quien lo alienta a que cuente de los logros que ha tenido y sitios especiales en los que ha estado ), lo mira y en complicidad solo dice: sí que lo va a disfrutar.

“Él se lo merece. Y es que mi abuelo simplemente es perfecto...”, le dice con cariño, mientras juntos se levantan para recibir y llevarse a casa el premio.

EXPRESO me ha acompañado siempre y destaco de este Diario, todas sus páginas. ¿Qué me encanta? Deportes. ¿Qué sección leo y me gustan? Todas. Todos tienen datos interesantes. Buenos.