Cynthia Viteri: “Tenemos la amenaza de tres lluvias más en la ciudad”

“Cada vez que hay precipitaciones fuera de lo normal esta ciudad navega, la gente nada, los carros se hunden, las alcantarillas están tapadas...”, reconoció este miércoles 17 de marzo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en una reunión virtual con funcionarios de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), y en la que también acudieron funcionarios de distintas dependencias municipales.

En este nuevo encuentro, que busca “soluciones definitivas” para el problema de las inundaciones en la ciudad, Viteri aseguró que el Cabildo ya entregó información a la entidad y a la Universidad de la Florida sobre cómo funciona el sistema de drenaje de aguas lluvias. Los especialistas analizarán los datos para estructurar una propuesta.

Sin embargo, admitió que en este mes habrá la amenaza de tres lluvias, y la solución, según dijo, “no pasa a estas alturas por educar a los guayaquileños porque no hemos logrado eso durante todo este tiempo”.

La respuesta por años es que la naturaleza no la podemos controlar, el nivel del mar subió, la gente tapa las alcantarillas. La solución no pasa a estas alturas por educar o concientizar a tres millones de guayaquileños porque no hemos logrado eso durante todo este tiempo

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil