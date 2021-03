Guayaquil: Marea alta y lluvia, la misma justificación desde hace años

Viviendas anegadas, avenidas convertidas en ríos y trabajadores que se quedaron sin poder coger un bus, taxi o la metrovía para regresar a casa. Estas fueron algunas de las escenas que se evidenciaron en diferentes sectores de Guayaquil tras la copiosa lluvia del lunes 8 de marzo. Debido al aguacero, hubo 65 alertas en toda la ciudad, lo que obligó a las autoridades a levantar un alojamiento temporal, al que aún no llegan familias.

Pero, la torrencial lluvia desnudó una realidad que el Puerto Principal lleva padeciendo desde más de dos décadas y cuya excusa oficial, para estos casos, responde a la marea alta. El martes se repitió esa historia y no faltaron las quejas en torno al tema, que reclaman una solución definitiva.

“Si había marea alta y se venía una tormenta, por qué nuestras autoridades no emiten una alerta naranja o roja por inundaciones. Nos hemos “acostumbrado” a las inundaciones y no prevenimos los daños humanos y/o económicos que esto causa a los ciudadanos”, comentó Erick Medina, uno de los guayaquileños afectados.

Consecuencias. Un motociclista atrapado en una calle cerca del hospital Monte Sinaí. Juan Faustos / Expreso

A juicio de Fernando Camposano, gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, la lluvia sobrepasó los límites esperados y el lunes se registró un pico en la marea alta con 3.68 metros de altura. Reconoció a EXPRESO que cuando se juntan ambas condiciones, “no hay un sistema de alcantarillado de aguas lluvias que soporte”.

“Eso ocasionó el desborde y los colectores colapsaron. La problemática de la basura que botan en las alcantarillas, aparte de la caída de ceniza del fin de semana, ocasionaron estos problemas”, acotó el funcionario al hacer hincapié en que este escenario puede repetirse del 14 al 19 de marzo cuando haya nuevamente marea alta. Asimismo, cuando se presente el pico más alto, que prevé que sea el 29 de marzo. “Si en esos días llueve vamos a tener serios problemas en la ciudad”, advirtió.

No. No es verdad que las inundaciones en Guayaquil sean inevitables cuando coinciden aguacero y marea alta. Hay soluciones a eso. Desde hace años @Expresoec las ha difundido. Y lo dicen guayaquileños especializados. https://t.co/IL53Vs4bu8 pic.twitter.com/Q6NNagD7zN — Nelson Tubay Bermúde (@ntubay) March 9, 2021

Pero las alertas de las fuertes lluvias ya las había indicado el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), sobre todo en la región Litoral. Así lo demuestran los boletines de la entidad como, por ejemplo, el publicado el 3 de marzo pasado y del mediodía del lunes pasado.

El municipio dice que está tomando medidas, pero yo no lo veo. Falta reciclaje, contenedores de basura, son varios los frentes que se tiene que trabajar Lili Carbonell, arquitecta

En este último documento, donde se detalla que el nivel de amenaza meteorológica es media y alta, se observa que se presentarán lluvias de intensidad variable, acompañado en ocasiones de tormentas eléctricas. Además, notificó el posible incremento en los caudales y desbordamientos de los cuerpos de agua de esta región.

Bajo la mirada de expertos, ya en el 2014, mientras trabajaba como investigador del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Italia, Isacc Mancero aseguró a EXPRESO, que teniendo en cuenta que el problema de Guayaquil es similar al de Venecia, solucionarlo no es cuestión solo de construir un alcantarillado, que es una obra civil; sino que era necesario estudiar cómo es la cuenca hidrográfica del Guayas, qué factores afectan, cómo responde a las lluvias o ante las mareas del océano.

Lluvia torrencial + marea alta= inundaciones. No se respetaron los manglares cuando la ciudad empezó a crecer; relleno y cemento jamás controlará la naturaleza. — Larissa Marangoni (@Lmarangonib) March 9, 2021

Agregó que las inundaciones en la ciudad son evitables y que no se generan por la coincidencia de marea alta y una lluvia fuerte. “No es inevitable, porque hay países como Holanda que están incluso con buena porción de territorio por debajo del nivel del mar y tienen alcantarillado. Se puede hacer una infraestructura, que va a costar, pero para que no cueste de más hay primero que hacer investigación”, dijo el experto en aquel entonces.

El investigador y profesor de la Espol, Franklin Ormaza González, concuerda con el criterio de Mancero aunque sostiene que la marea sí es un factor muy importante y determinante para que ocurra este tipo de inundaciones.

Según el Inamhi, los próximos días las condiciones serán similares. La lluvia coincidió en horas de marea alta, era difícil el drenaje Alexandra Rivadeneira, directora (e) de Riesgos del Municipio

No obstante, reconoce que hay otros factores como, por ejemplo, la capacidad de permeabilidad de la cuenca del Guayas (y todas las cuencas hidrográficas), la existencia mayor de área pavimentada, asfaltada o compactada, la descontrolada y feroz deforestación en la ciudad, la poca salubridad de la población que arroja basura en las veredas y ductos abiertos. Y teniendo en cuesta este panorama, el Municipio aún no contempla un sistema de contenedores para los desechos.

Resultados 65 alertas de emergencia se presentaron la noche del lunes, a causa de la lluvia, en Guayaquil.

En tanto que la alcaldesa de Guayaquil únicamente se ha referido sobre este acontecimiento, que ha dejado siete árboles caídos, una casa colapsada y 18 zonas inundadas, a través de su cuenta de Twitter donde dispuso la activación del plan de contingencia.