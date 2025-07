Virus respiratorios en Guayaquil: Síntomas y cuándo acudir al médico

La mayoría de los guayaquileños disfrutan del agradable clima por el que está viviendo la ciudad, característico de la época seca. Sin embargo, esta temporada ha enfermado a muchos.

De acuerdo con información de la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, en la ciudad se ha registrado un incremento de amigdalitis, infecciones agudas, rinitis alérgicas, influenza A y B, COVID y sincitial respiratorio. Así lo confirma Juan Carlos González, director de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil. “De junio a julio hay un incremento del 24 % en enfermedades respiratorias”.

¿Qué recomiendan los médicos?

Y, ante la presencia de enfermedades respiratorias, algunas de ellas de tipo infeccionas virales y bacterianas, el médico neumólogo Daniel Larriva recomienda a las personas que no se automediquen ni ingieran lo que en las farmacias les recomiendan, ya que desarrollan resistencia bacteriana.

Varias personas, debido al avance de la enfermedad respiratoria y por sus enfermedades preexistentes deben ser llevados a emergencia o ser internados. JOFFRE FLORES

Es por esto por lo que Larriva recomienda que si la persona presente leves malestares corporales, decaimiento y dolor de cabeza, repose, se hidrate y recura al médico. No obstante, subraya Iván Chérrez, médico neumólogo, epidemiólogo clínico y director médico del Centro de Investigación Respiralab, si el paciente no descansa y enfermos van a sus trabajos, primero no se recuperan pronto y contagian a más personas.

Complicaciones médicas

Asimismo, si la persona presenta tos, lo mejor que debe hacer, sugiere Larriva, es que se aísle para no contagiar a las demás. Larriva, en su consultorio privado, ha registrado un aumento de pacientes con enfermedades respiratorias agudas y de pacientes que van con enfermedades de base respiratoria, como: fibrosis pulmonar, EPOC, asma bronquial.

Sin embargo, si el paciente presenta enfermedades crónicas preexistentes, como asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar, enfermedades cardiovasculares u oncológicas, debe ir rápidamente al médico neumólogo, ya que por su enfermedad podría descompensarse y ser internado, sostiene Larriva.

Además, Chérrez, indica que, si el paciente presenta fiebre persistente, dificultades al orinar, falta de aire, dolor al pecho y comienza a divagar, es porque ya hay compromisos neurológicos.

Ante las bajas temperaturas en Guayaquil, varios usan abrigos. JOFFRE FLORES

Menores de edad

Pero si el niño evoluciona con dificultades para respirar, Robert León, pediatra emergenciólogo del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Los Ceibos, recomienda que los lleven al médico especialista porque pueden estar comprometidos los bronquios. Puede haber casos de obstrucción de bronquios.

Comenta que, en algunos casos, estos pacientes son tratados ambulatoriamente; aunque en otros, deben ir a emergencia para desobstruir el bronquio.

