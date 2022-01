La reparación y venta de radiadores es un negocio automotriz que pasa desapercibido, pero que está presente en varios puntos de Guayaquil. En el centro sur, como lo constató EXPRESO, es donde más se aglomeran estos talleres que guardan una tradición de años y cuyo mercado es creciente.

Solo en el centro, en la conocida calle Ayacucho, en el tramo que va desde la avenida Machala hasta la 17, existen más de 80 establecimientos que venden todo tipo de artículos automotrices. Allí, desde las 08:00 empiezan a llegar decenas de ciudadanos en busca de piezas originales y genéricas.

El escenario es el mismo en la Francisco de Orellana y sus calles aledañas como la Agustín Freire y la José María Egas, donde desde hace quince años el mercado ha ido expandiéndose. Allí se levantan 12 locales. Y todos, como lo confirman a EXPRESO sus propietarios o administradores, lograron vender en la pandemia; a diferencia de la mayoría de los negocios que se han visto obligados a hacer una pausa.

Hecho

En el norte el negocio de venta y reparación de radiadores va en aumento. Hace una década eran contados los locales, hoy en la Francisco de Orellana hay un promedio de 12.

Cecilia Páez tiene 73 años y es dueña del taller Radiadores Radrinsa, ubicado en las calles García Moreno y Alejo Lascano. Hace 53 años llegó de Colombia con su esposo Jesús Rincón a Ecuador con una de las primeras importaciones de esta pieza motriz desde el país vecino.

Hecho. Los centros de repuestos y talleres no dejaron de trabajar durante la pandemia, pese a las restricciones. JUAN FAUSTOS

Omar Rincón, hijo del fallecido fundador, cuenta que en 1968 comenzaron su taller en Vélez y Quito. “En 1973 se creó la primera fábrica de radiadores, de la que mi padre era socio. A los dos años se abrió y montó su propia fábrica, que tenía por nombre Ensambladoras y Constructoras de Radiadores Enrad. Desde 1974 a 1995 había solo tres fábricas. Dos en Guayaquil y una en Cuenca”, recuerda.

Rincón, quien ahora cuenta con su propia fábrica en Pascuales, reconoce que el negocio de radiadores “tiene un mercado que se expande con fuerza, ya que todos los vehículos, los motores de maquinarias pesadas, y barcos poseen esta pieza que permite mantener bajo control la temperatura del motor, empleando aire y líquido refrigerante como enfriador”.

En Guayaquil la reparación y compra de radiadores siempre va a ser un negocio rentable por la alta temperatura de nuestra ciudad.

César Apolo,

taxista

Para estas empresas de primera línea los años pandémicos no han sido negativos, debido a que las compañías siempre están solicitando sus servicios. “Solo en los meses más fuertes del encierro tuvimos poco movimiento, pero de allí no paramos. Más bien fue donde más trabajo hubo. En mi caso le doy servicio a exportadores, camaroneras y agroindustrias... Ellas no pararon, nosotros por lo tanto tampoco. Nos necesitaban e iban a buscarnos para comprar o reparar sus equipos”, cuenta.

Otro negocio que guarda una herencia familiar es Radypart, cuya planta de producción se encuentra en la Prosperina, con un punto de venta en el centro de Guayaquil, en las calles 10 de Agosto y Tulcán. Juan Pablo Isaza es el gerente de producción de esta compañía que lleva más de cuarenta años en el mercado; y que al igual que la anterior, no murió en pandemia.

“La pandemia generó un aumento en los costos de importaciones de materia prima, disminuyó el aforo de contenedores en los buques, pero paralelamente aumentó la necesidad del mercado al producto terminado; lo que nos obligó a producir más y vender limitando el stock físico para cumplir con la demanda”, afirmó Isaza.

En la calle Ayacucho son alrededor de 80 locales que se dedican a vender este tipo de pieza automotriz. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

En la Ayacucho, los negocios se repartieron las ventas para cumplir con la demanda que algunos días fue difícil, pero se lo logró. “El coronavirus, sin lugar a dudas, afectó a todos los negocios, pero nosotros nos mantuvimos con una venta de un 60 % y hasta un poco más, en comparación del 2019. Hablo desde mi negocio, que logró estar a flote”, argumenta Mónica Mieles, asesora comercial de la distribuidora de repuestos La Máquina.

César Apolo es taxista informal hace más de 25 años y ha perdido la cuenta de las veces que ha comprado y reparado el radiador de sus vehículos. “Para la temperatura que tenemos aquí en la ciudad, siempre hay problemas de radiadores, entonces es necesario monitorearlo o cambiarlo para trabajar tranquilamente”, manifiesta.

Este negocio tiene un buen mercado porque todos los años salen nuevos carros, esa es la razón por la que, pese al virus, no paramos.

Omar Rincón,

gerente de Radrinsa S.A.

Apolo visita locales en el centro y al norte de la ciudad, donde el costo de la reparación de un tanque llega a costar $ 60. “Comprar uno nuevo de plástico puede salir a $ 80. Que se elige depende ya del cliente”, cuenta.

Para el guayaquileño Federico Villacís, que en la última década más locales se hayan dedicado a vender estas piezas, la mayoría de las marcas genéricas es una buena opción para el usuario. “Sin un radiador en óptimas condiciones, simplemente el carro falla. El repuesto es indispensable, lo bueno es que ahora no es necesario adquirir la pieza original, que es mejor obviamente, pero también más costosa, sino que hay marcas genéricas excelentes. Que exista un abanico de opciones en la ciudad es un respiro para todos. Y digo para todos, porque vivimos en un tráfico infernal, que se da precisamente porque estamos abarrotados de carros”, piensa.

Diego Vinces, taxista de Uber, piensa de forma similar. Dice ser testigo de cómo en el Puerto Principal este mercado se ha ido expandiendo. Antes, hace veinte décadas, no había tantos carros como ahora, piensa. “Cada año se venden en el mercado de automóviles miles de vehículos, y todos en algún momento tendrán que ir a un mecánico para arreglar el sistema de su equipo”.

Los radiadores originales y genéricos tienen salida en la ciudad. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) señalan que más de 98.352 vehículos se vendieron hasta el mes de noviembre del 2021. Un 15 % más respecto al mismo período del 2020 y un 10 % menos al 2019.

Para la ciudadanía, si bien este mercado está bien posicionado en el norte y el centro sur, sería bueno que empiece a tomar forma en sectores urbanizados. “Realmente para arreglar mi vehículo tengo que salir de mi ciudadela aquí en Miraflores hasta el centro. A veces prefiero que venga a mi casa el mecánico y arreglar el radiador u otro desperfecto del carro. Eso me sale más caro”, comenta la ciudadana Carolina Aguirre.