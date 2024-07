Violentos asaltos mantienen en alarma a los residentes de Urdesa

La denuncia de dos violentos asaltos a casas en la ciudadela Urdesa, en menos de 24 horas, se viralizó en X este domingo 7 de julio. Muchos urdesinos la compartieron con el fin de que llegue a oídos y vista de las autoridades.

La comunidad está cansada de vivir con miedo, de escuchar que otro vecino se convirtió en la nueva víctima del hampa, o de ver cómo pasan los días en aquella ciudadela que brilló hace años y hoy se apaga.

Los atracos a las casas se suscitaron en la calle Cedros, indicó Annabel Arcos, quien aseguró que cinco personas armadas irrumpieron a la fuerza en uno de los inmuebles.

Estos casos aumentaron la preocupación en diferentes puntos de la ciudadela. Residentes, como José Aquino, expresaron que ya Urdesa no es la misma de antes. Él incluso se ha planteado mudarse a una ciudadela privada. “Aquí no hay patrullajes, y los negocios han cerrado o atienden a medias. Me da mucha pena ver cómo la delincuencia avanza sin alguna medida”, comentó el contador, que vive cerca de Miraflores.

Mientras que a Olivia Álvarez, otra moradora, le resulta “inexplicable” que en Guayaquil no haya ciudadanos que reaccionen a la lamentable situación que atraviesa la urbe.

“Esa madera de guerrero (de guayaquileños) y no nos movemos para sacar a los ineptos. No nos movilizamos a exigir nuestros derechos. Las redes sociales nos tienen amarrados”, opinó.

Mientras que en el sector comercial y gastronómico, hay dueños de locales que afirman que por la inseguridad atienden máximo hasta las 20:00, cuando antes lo hacían hasta las 00:00.

