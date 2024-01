Guayaquil: La violencia se ensaña con los niños

Los sueños de Darwin, de 13 años, podrían verse truncados para siempre. El menor de edad fue una de las 13 personas heridas de bala la tarde del 13 de enero en la cooperativa Pobladores sin tierra en el Guasmo sur de Guayaquil.

Como consecuencia de este acto violento realizado por dos hombres que llegaron en una motocicleta, un menor de 15 años falleció tras recibir varios impactos de proyectil en su cuerpo.

Una tía del menor, quien aún se encuentra hospitalizado, contó que él, sus primos de 15 y 18 años y un grupo de amigos del barrio se encontraban ‘peloteando’ en la calle cuando llegaron los criminales.

“Mi sobrino recibió seis impactos en sus piernas. Él iba a probarse en un equipo de fútbol de Quito. La verdad su sueño es ser futbolista y ahora no sabemos si podrá volver a jugar”, comentó llorando. Recordó que minutos antes su hijo de 15 años y Darwin habían llegado de disputar un campeonato deportivo en un complejo cercano a su domicilio y que los jóvenes estaban felices porque habían ganado un partido.

Del 1 al 14 de enero, la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) registraba 135 asesinatos. Los distritos más violentos son Durán (49), Sur (18), Esteros (16), Pascuales (13).



“Son chicos de casa, estudiantes. La mayoría son del barrio, los únicos que no son del sector es el fallecido y su hermano, pero si son conocidos porque estudian en el mismo colegio. En total son 9 menores de edad heridos, uno murió y cuatro adultos que también resultaron afectados”, aclaró.

En medio de la conmoción y al no saber como trasladar a todos los baleados hasta una casa de salud, un vecino, que tiene una buseta, se condolió de la desgracia y prestó su vehículo para trasladar a los heridos a un hospital.

Estrella, madre y hermana de otros dos heridos, mencionó que sus familiares ayudaban a sacar de la casa a su mamá, quien se encuentra en silla de ruedas cuando se escuchó un a ráfaga de tiros, y que por más de que ellos trataron de correr, fueron alcanzados en sus piernas por proyectiles.

“Mi hija tiene 21 años, es estudiante universitaria, ahora cómo va a hacer para ir a estudiar. Pedimos presencia de los militares y policía, nos sentimos botados, pudo ser una masacre, los chicos heridos corrían desesperados, fue terrible, parecía una pesadilla”, expreso.

El adolescente asesinado y su hermano de 16 años, quien también resultó herido, acababa de llegar y estaban sentados en una vereda viendo jugar a sus amigos, cuando llegaron los atacantes.

Los jóvenes no residen en el mismo sector del Guasmo, pero sí en otra cooperativa a escasas cuadras de donde se produjo el atentado.

Una fuente policial informó que posiblemente se trató de un ataque terrorista, ya que según los familiares, los jóvenes no andaban en cosas ilícitas. Sin embargo, no descartó que pudo tratarse de algún tipo de represalias por la lucha de territorio para el expendio de droga. “Ese sector es zona de Los Lagartos, no se descarta nada, estamos investigando las causa”, afirmó. AEB

