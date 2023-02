Villa del Rey pide resguardo nocturno en el parque comunal

Los habitantes de la urbanización Villa del Rey, ubicada en la parroquia urbana La Aurora, en Daule, aquejan por la falta de supervisión nocturna en el parque que colinda con el ingreso al complejo habitacional.

El espacio ha sido tomado por gente que va a fumar, que vulnera e irrespeta el entorno.

Pamela Carrión, residente de Villa del Rey

“Rara vez se ve un guardia y es una zona muy bonita para disfrutar. En el sitio hay cámaras, pero de poco sirve si no hay elementos humanos que alerten lo que ocurre, y que está ligado al desorden”, señala Richard Torres, de la urbanización.

Y en que en el área, donde es posible correr y caminar, los árboles tapan la iluminación completa de los faroles, lo que terminando dejando determinados tramos del lugar oscuros. Adicional a esto, hay luminarias que han dejado de funcionar y agravan esta situación. De acuerdo a los moradores, esto permite que sean invadidos por gente que consume drogas o comienza a realizar actos indebidos.

Dos guardias que ronden la zona sería vital para evitar escenas que nos alarman.

Antonio Mejía, residente de La Joya

“Yo he visto como fuman marihuana, ese olor es inconfundible. Otros utilizan el césped como hotel, he sido testigo de ellos mientras paseo con mis hijos. Ese ambiente no es sano. Todo el entorno debería ser tranquilo”, piensa Amanda Cantos, también residente.

Frente a ello, los moradores piden seguridad, ya sea municipal, por parte de la policía o privada. “No importa de dónde venga la vigilancia. Lo importante es que el sitio sea seguro. Queremos convivir sanamente, no tener el miedo que ya hay en el sector. Ese parque es comunal, de él podemos disfrutar todos”, precisa Antonio Mejía, de La Joya.

EXPRESO consultó con policías que patrullaban la zona e indicaron que realizan patrullaje en este parque la mayoría de días en la semana. Sin embargo, los habitantes no consideran que esto sea suficiente, pues lo que ellos piden es vigilancia constante y no solo de cada cierto tiempo.