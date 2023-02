Circular por el sector ya no es confiable. Así lo consideran los moradores de al menos cuatro urbanizaciones de La Aurora, que denuncian que el vial 1, de cinco kilómetros de extensión, se ha convertido en una zona de terror. Y es que en la arteria, paralela a la avenida León Febres Cordero y que conecta internamente a las ciudadelas Villa del Rey, La Joya, Villa Club y Casa Laguna con la vía a Salitre, prevalecen los robos, la desolación y, en ciertos tramos, el abandono.

La semana pasada, cansada ya de la inseguridad, la ciudadanía buscó a EXPRESO para, a través de sus páginas, exigir un cambio a las autoridades.

“No hay patrullaje policial, no hay buena iluminación y en algunas zonas hasta están dañadas las calles. Son varios problemas juntos en un solo punto, pero el que más tememos es el aumento de robos. Son los cinco kilómetros del terror, en el que de la nada te salen carros y motos y no tienes hacia dónde correr”, detalló Galo Cascante, residente de Villa Club.

“Hace unos años podía salir caminando hacia mi izquierda, rumbo a La Joya, o hacia mi derecha, a Casa Laguna, pero ahora ya no puedo hacer nada porque te asaltan. Ya me pasó y también a mis vecinos. Así, para qué”, se quejó el ciudadano, al que se le llevaron hasta los zapatos en esa ocasión.

Apenas un guardia de seguridad privada se puede ver en los 5 kilómetros. Christian Vinueza

El año pasado, un caso de sicariato fue reportado. Un hombre que conducía una moto fue acribillado por sujetos desconocidos que circulaban en un auto. El hecho se registró entre la urbanización Casa Laguna y la vía a Salitre. El punto más crítico del vial, a decir de Emilio Gonzabay, de La Joya.

Lo peor de todo, sustentó Gonzabay, es que en la vía a Salitre hay una Unidad de Policía Comunitaria “que prácticamente nunca actúa. Es como si la estructura fuera un adorno”, agregó.

“El otro día salía del gimnasio y vi cómo dos hombres le robaron a una pareja. Yo salí aterrada y juré nunca más caminar por ahí. Ahora tomo taxi todas las noches, es absurdo porque las distancias son cortas”, relató la también residente Patricia Ortiz.

A lo largo del camino además está una plaza comercial, una iglesia y algunas garitas del complejo habitacional Villa Club. De hecho, algunas casas colindan con la calle, además de varios terrenos baldíos que en ocasiones son visitados por trabajadores y maquinaria pesada. “Tomamos esta vía para evitar la congestionada León Febres Cordero, se supone que su existencia es para evitarnos el caos de esa ruta principal. Se supone que esta nos daría ese beneficio, pero resulta que por la inseguridad que sentimos en ella, nos limitamos a recorrerla y entonces seguimos congestionando la otra”, opinó Carla Menoscal, de Villa Club.

A una amiga de mi ciudadela la asaltaron a inicios de año. Fueron tres personas en un carro sin placas y se le llevaron todo. Esto fue durante el día. Hace falta más vigilancia. Linda Molina

​residente de Villa del Rey

En los cinco kilómetros apenas hay una caseta de una empresa de seguridad privada que se dedica a cuidar los predios inmobiliarios. “Si vemos que ocurre algún robo no estamos autorizados a usar nuestras armas. Lo que sí hacemos, y lo hemos hecho ya, es llamar al ECU-911. Tratamos de espantar, pero no podemos actuar de frente”, dijo el único guardia que se encontraba en el sitio; donde hay seis postes de alumbrado público, pero todos apagados; al menos la mayor parte del tiempo.

Ronald Santillán, líder comunitario de Sambo City, otro complejo habitacional aledaño a la ruta en conflicto, si bien advirtió que son varios los delitos que a diario se reportan, aseguró que no podría cuantificar cuántos son en total. “Escuchamos gritos y como mínimo tenemos conocimiento de que una persona es asaltada, pero son más. Mucho más”, precisó.

Frente a esta situación, EXPRESO consultó a la Policía las cifras de robos en el sitio, pero hasta el cierre de edición no dio respuesta. ¿Por qué no hay suficiente patrullaje? ¿Cuántas personas laboran en la UPC y qué tipo de operativos hacen? ¿Es suficiente la iluminación del entorno o qué tipo de obra pública consideran lo haría menos vulnerable?, fueron algunas de las preguntas que, a la par, este Diario envió al departamento de comunicación de la entidad, y que no fueron contestadas.

Durante los días que EXPRESO recorrió el sector para evidenciar el malestar, constató que nunca hubo un policía rondando. Los recorridos fueron en distintos horarios, pero el escenario siempre fue el mismo.

“Así como usted ve el camino, lo ve siempre. Botado y con carros y motos desplazándose a velocidad. Ante los robos y el miedo de los transeúntes, son pocos los valientes que se deciden a caminar. Es necesario que en la vía, que es amplia, haya iluminación sobre el asfalto. No sería tampoco mala idea que haya parques o algún espacio público vecinal que facilite el encuentro. Eso ayudaría a que como dé lugar, las familias se apoderen del espacio”, coincidieron las habitantes Lis Arcos y Emilia Andrade. Esta última, la que ha prohibido a sus hijos transitar por la zona a pie o en bicicleta.

“Es un riesgo que no quiero correr. Prefiero que se demoren más, que se coman el tráfico; pero no quiero saber que agarran esa ruta. No en las circunstancias en la que se encuentra el Gran Guayaquil...”, relató Andrade.