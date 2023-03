Un viaje por el universo de Maritza Cino

“Soy la hija más deseada / la que aparece en retratos familiares / y explora su caja de fantasías / la que se divirtió con personajes supersónicos y / novelas de Corín Tellado / la que se acostumbró a resucitar a las hormigas / a contemplar tragaluces desde la cama / soy la madre más deseada / que se entregó al advenimiento de sus crías / la que bailó al compás de los sordos / y apostó a todas las suertes / ansiando ser huésped en un hotel cinco estrellas / soy la hija de una madre ausente / soy la madre de una hija ausente”.

Los versos diáfanos y profundamente bellos de Maritza Cino cautivan desde la primera página de ‘El temblor de los huertos’, obra publicada recientemente por el sello argentino Ediciones del Camino.

El poemario es el retorno literario de la autora guayaquileña, cuya última publicación, el libro de relatos ‘Días frívolos’, vio la luz en 2016.

De manera totalmente inconsciente, mi poemario está atravesado por los huertos, tanto en los momentos más luminosos como en los más oscuros.



Maritza Cino,

escritora

Se trata de un regreso triunfal a la poesía con una obra que evoca sin artificios la vida interior, la memoria, las ausencias y el recuerdo perenne de la infancia. El libro está dividido en cinco partes: Tramas, Interiores, Exteriores, Puentes y Umbrales.

“No soy una escritora compulsiva. Me tomo mi tiempo, avanzo de manera pausada. Nunca me he propuesto escribir un libro cada año (...) Sin embargo, en el caso de este libro, lo escribí en ocho meses porque había una soltura en el proceso que no puedo explicar. Fue como volver a mi origen”, explica.

No obstante, esta celeridad no merma la impresionante calidad de los versos, que logran poetizar lo cotidiano desde una universalidad que engancha y sacude al lector.

“Nuestro huerto ha empezado a echar raíces / ramitas de perejil y albahaca / tú abonas semillas híbridas / las gatas circulan en puntillas / yo sospecho que la vida es solo eso”, escribe Cino en un poema de la sección Exteriores.

Cino añade que en este libro buscaba una unidad que lograra dotar de un eje común a los versos, cuya gran mayoría fueron concebidos durante la cuarentena y pospandemia.

“La cohesión de mis libros siempre me ha costado, pues siento que escribo de manera fragmentada”.

Maritza Cino, a la izquierda, en una de las presentaciones de su obra 'El temblor de los huertos'. Tomada de la página de Facebook de la autora.

El hilo conductor lo encontró en los huertos y las plantas, esos maravillosos seres silentes que parecen surgir en el paisaje de los versos que narra.

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA. Nació en 1957. Estudió Lengua Española y Literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene un diplomado en Educación Superior de la Universidad Casa Grande.



Cino señala que este elemento no lo incluyó de manera consciente y que lo notó cuando los textos ya estaban escritos.

“Mis abuelos amaban las plantas, mi abuela cuidaba su huerto con dedicación. Son recuerdos muy ligados a mi infancia. De manera totalmente inconsciente, mi poemario está atravesado por los huertos, tanto en los momentos más luminosos como en los momentos más oscuros”, agrega.

Al hablar sobre la infancia como un tema recurrente en su poesía, la autora reflexiona y señala que los críticos suelen decir que a menudo los autores escriben una sola obra dividida en muchos libros. “La infancia es un campo minado, es una herida que no cierra. Creo que por eso volvemos a ella, porque tiene mucha fuerza”.

Maritza Cino Es docente universitaria. Ha publicado ‘Infiel a la sombra’, ‘Invenciones del retorno’ y ‘Días frívolos’.

La obra, que ya se encuentra en su segunda edición, ha sido bien recibida tanto por sus lectores como por la crítica, que se ha referido a ‘El temblor de los huertos’ como “el libro mayor” de poesía de la autora.

“Me ha sorprendido mucho la repercusión que ha tenido. Se han hecho varias reseñas, no solo en Ecuador sino en varios países, y no me lo esperaba. Quería que se lo leyera, pero la respuesta me hace pensar que los lectores se identifican con lo que estoy diciendo”.