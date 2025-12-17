Vía Perimetral: Comienza el cambio de iluminación luego de reclamos ciudadanos

Existen tramos oscuros en zonas cercanas a la nueva terminal terrestre de la vía a la costa

Luego de una serie de reclamos ciudadanos sobre tramos oscuros a lo largo de la vía Perimetral, el Municipio de Guayaquil comenzó el proceso de cambio de la iluminación en esa zona que conecta el sur con el noroeste de la ciudad.

Dichos trabajos se iniciaron esta semana y se extenderán hasta finales de enero del 2026. Desde hace varios meses, los conductores y pasajeros de buses urbanos que circulan por la vía han evidenciado el daño en luminarias, lo que genera inseguridad. El hecho es más notorio en las cercanías a la nueva terminal terrestre de vía a la costa.

"La intervención contempla la renovación de 540 luminarias por equipos LED de alta eficiencia y mayor potencia. Las nuevas lámparas, de 600 W, reemplazan a las actuales de 400 W, lo que permitirá elevar los niveles lumínicos", expuso el Cabildo porteño.

La institución indicó además que dichos equipos poseen protección IP para intemperie, "ópticas que optimizan la distribución de la luz y carcasa de aluminio anticorrosivo".

Cifra El cambio de luminarias en la vía Perimetral tiene un costo de 364.000 dólares

El tramo en el que están cambiando las luminarias comprende desde la cooperativa Guerreros del Fortín, en el noroeste, hasta el sector de Tres Bocas, en el sur de la ciudad. Las vías no serán cerradas al tránsito vehicular mientras se desarrollan los trabajos.

Cambio de luminarias en la avenida 25 de Julio y en el suburbio de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil señaló que coordina con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) la evaluación de 32 luminarias ubicadas en el Batallón del Suburbio para determinar su renovación.

Asimismo, el Cabildo indicó que, en el caso de la vía Perimetral, para el 2026 se pretende extender la renovación de la iluminación hacia la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad.

"Esperamos que no solo sea un cambio de luminarias, sino que también se incremente el patrullaje policial, sobre todo en las horas picos en diferentes paradas de buses", expresó la ciudadana María José Castillo, habitante de Mapasingue oeste.

