Vía a la costa tacha a la medida de la ATM de no tener “pies ni cabeza”

Suenan más las quejas que los aplausos. Finalmente, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) fijó en vía a la costa la velocidad máxima permitida para los vehículos livianos en 70 kilómetros por hora (antes era 90). La medida arrancó el domingo 19 de noviembre, en medio de una ‘lluvia’ de cuestionamientos ciudadanos. Si bien unos la aprueban, la mayoría la tacha de “sin pies ni cabeza”, “absurda”, o que “es para aumentar la recaudación”. La lista de calificativos es larga.

Para Iván Falcones, del colectivo Vía a la Costa Progresa, la reducción “no va a solucionar el tema de los siniestros”. Reducir los siniestros no solo radica en la velocidad, señala, sino en educación y responsabilidad vial. “También por parte de la institución, que no realiza los operativos correspondientes, que son muy escasos y no se los ve”, se queja.

Reconoce que en un porcentaje podrían disminuir los siniestros en la vía (según la ATM, en lo que va del año son 73), por lo que espera que existan campañas por parte de esta entidad. Pero Falcones cuestiona el control que ejerce la ATM, pues observa carros de alta gama sin placas circulando sin problemas. “Ya deben existir sanciones drásticas... Lastimosamente las autoridades no hacen nada al respecto”, acota.

Los reclamos también han saltado a las redes sociales. En X (antes Twitter) y Facebook, diferentes usuarios además se preguntan cuál es el estudio técnico con el que la ATM tomó esta decisión. “¿Podrían ponerse a disposición de la ciudadanía los estudios? Yo paso todos los días por esa vía y lo que he notado estos días es que por la cantidad de carros, al bajar la velocidad, se entorpece la circulación. Los carros van muy pegados atrás de otros”, indicó Fernando Velásquez en X.

Cifra 73 siniestros ha registrado la ATM en lo que va de 2023, en la vía, con 63 heridos y 15 fallecidos.

Pero la ATM asegura que “según los estudios realizados se determinó que entre el 14 % y 24% de automotores que circulan por esta arteria vial exceden los límites de velocidad”.

@aquilesalcalde Sean sensatos esta medida no tiene ni pies ni cabeza.

En 2 semanas cuando sigan existiendo accidentes de tránsito y el tráfico sea insoportable espero rectifiquen.

Pero el sabor amargo de TODOS los ciudadanos no se irá. #politicos — Andres Vargas (@AndresVReal) November 19, 2023

En la misma red social, Jorge Izaguirre reaccionó igual que Velásquez. “¡La velocidad no es la culpable de los accidentes! El consumo de alcohol y drogas es el culpable de los accidentes con muertes en la vía a la costa. Deberían hacer más operativos sobre esta situación. Pero la ATM solo busca sacar más dinero con radares”.

Para Andrés Vargas, se trata de una medida “sin pies ni cabeza”. “Sean sensatos. En dos semanas, cuando sigan existiendo accidentes de tránsito y el tráfico sea insoportable, espero que rectifiquen”.

Para el conductor Carlos Morales, de Los Ceibos, esta medida “en algo” mejorará el flujo en la vía. “Me parece una buena idea en cuanto a reducir la velocidad, pues muchos van corriendo. Ya eso depende del conductor, porque se les topará el bolsillo, aunque claro que debería haber un mayor orden en esta vía”, considera.

Este lunes 20, EXPRESO realizó un recorrido por la zona y constató que fue evidente el congestionamiento vehicular, sobre todo en el área de Puerto Azul. Ahí se encuentra un radar, pero cerca de Terranostra, una de las decenas de ciudadelas que están a lo largo de la vía, existe otro de estos cuestionados aparatos.

Postura. El argumento de la ATM es que esta medida que se inició el domingo reducirá los índices de siniestralidad en la vía. CARLOS KLINGER

Mediante un comunicado, la ATM informó que la medida abarca el tramo comprendido desde el intercambiador de tráfico de la vía Perimetral hasta el peaje (kilómetro 24), y que la socialización con la ciudadanía continuará hasta mañana. Advirtió que tras culminar ese periodo, las sanciones serán aplicadas a partir del jueves 23 de noviembre a quienes excedan el límite de velocidad. La sanción será del 30 % del salario básico unificado.

