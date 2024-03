Vía a la costa pasará seis horas sin agua el 2 de marzo

Vía a la costa tendrá que soportar 6 horas sin agua desde la mañana del sábado 2 de marzo, anunció Interagua, debido a trabajos de mantenimiento que la Corporación Nacional de Electricidad llevará a cabo en la subestación eléctrica del sector, labores que frenarán la distribución de este líquido vital.

Lluvia en Guayaquil: Sectores anegados, arboles caídos y un deslizamiento en Posorja Leer más

El corte está programado para iniciar a las 06:00 y durará hasta las 12:00 del 2 de marzo. La suspensión del servicio afectará a más de 30 urbanizaciones del sector, a varias comunas y los varios caseríos que se encuentran a lo largo de esta vía.

📣¡Atención Guayaquileños!

➡️ Debido a trabajos programados de mantenimiento de la subestación eléctrica ejecutados por CNEL, el servicio de agua potable será suspendido desde las 06h00 hasta las 12h00 del sábado 2 de marzo en los siguientes sectores.💧

.

.#LoBuenoFluye pic.twitter.com/vdimsv2YCz — Interagua C. Ltda (@interagua) February 28, 2024

Esta decisión generó varias quejas de los moradores, siendo la principal molestia el horario de los trabajos, pues solicitan que estos sean realizados en la noche, en horas que no afecten el día a día de los ciudadanos.

Lluvias en Ecuador dejan al menos seis fallecidos y miles de afectados Leer más

“Yo me levanto a cocinar el desayuno y ni bien termino me pongo a hacer el almuerzo. Ahora deberé gastar en comida, porque no me pondré a cocinar a las 12:00 que vuelva el agua. Deben trabajar en la noche, y así no causar molestias a nadie”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!