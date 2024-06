Guayaquil: Vía a la costa lleva más de 12 horas sin servicio de agua

Una fuga de agua dejó a las urbanizaciones de vía a la costa sin servicio de agua por más de 12 horas. Interagua anunció a través de sus redes sociales que debido al daño en un acueducto ubicado en el kilómetro 21, se ha frenado el suministro de este líquido vital. Esta medida ha dejado sin servicio a las urbanizaciones, comunas y parroquias ubicadas desde el kilómetro 14.5 hasta el 70.

Guayaquil: El túnel San Eduardo cierra su acceso vehicular Leer más

El ente anunció de este hecho a las 21:44, y hasta la publicación de este reportaje, el servicio aún no es restablecido y el problema sigue sin ser resuelto en su totalidad. No obstante, indican que se ha realizado la instalación del tablestacado y la protección en la excavación profunda del acueducto afectado.

#InteraguaInforma trabajo emergente para la reparación de una fuga en el acueducto de 700 mm #viaalacosta

👷‍♂️ Técnicos y contratistas trabajan oportunamente para el restablecimiento del servicio.

Mantente informado en nuestras redes sociales. pic.twitter.com/sJDVAKbTy3 — Interagua C. Ltda (@interagua) June 12, 2024

RELACIONADAS Universitaria muere arrollada en la avenida principal de La Aurora

En lo que dura el corte, la entidad procedió con el abastecimiento de las viviendas con camiones con agua para no frenar del todo el suministro.

Ante esta situación, la ciudadanía está desesperada por conocer cuando será restablecido el flujo de este líquido. "Necesito cocinar para mi familia, y no se dignan a responder cuando volverá. Creo que mejor salgo a comprar comida, porque siento que esto se irá de largo. Me parece de lo último que tengamos que pasar más de 12 horas sin agua", se queja Ingrid Reyes, moradora de Puerto Azul.

Otra vez una más del montón siempre es lo mismo acaso no tienen personal capacitado, ya han hecho algunos cortes de agua por estos sectores y nadie fiscaliza estos trabajos solo causa daño y malestar a la sociedad.BASTA...! — Cvl (@LeninParra2002) June 12, 2024

Pero esta no es la única queja de la ciudadanía, que denuncia que los cortes en este sector son constantes. Sea por una fuga emergente, corte programado, o cese sin anuncio previo de la institución, aseguran que siempre hay cortes.

RELACIONADAS Universitaria muere arrollada en la avenida principal de La Aurora

"Ellos cortan cuando les da la gana. Es cosa de todas las semanas, y son días que anuncian y otros que no. Me toca estar atento a las redes y lo peor de todo es que, aun así, hay cortes en horarios que nunca dijeron, y tampoco anuncian después, no dicen que es emergente o algo, solo hay silencio", asegura Mario Ojeda, residente de la urbanización Puertas del Sol.