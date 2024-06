Guayaquil: El túnel San Eduardo cierra su acceso vehicular

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que para este 12 de junio se mantendrá cerrado al público el acceso del túnel San Eduardo en ambos accesos, desde las 09:30 a las 15:30.

La razón del cierre en este viaducto del norte de Guayaquil se debe a trabajos eléctricos a realizarse. La dirección de Obras Públicas del Municipio, junto a la Coordinación General de Obras Eléctricas, Telecomunicaciones y Mantenimiento de Túneles iniciará pruebas de aislamiento de cables de media tensión, razón por la que se bloquea el acceso a la ciudadanía.

Ante esta situación, la agencia propone a los conductores que tomen rutas alternas ante el bloqueo de este viaducto en el norte de Guayaquil. Explica que los usuarios deberían transitar por la avenida Carlos Julio Arosemena o Barcelona.

La ATM agrega que debido a esta obra, la mitad de los túneles con sentido sur a norte no contarán con energía eléctrica.

Ante esta situación, los guayaquileños solicitan que se ejecute estos mantenimientos en horarios donde no hay alta demanda vehicular. "Yo siempre he creído que deberían hacer todas estas cosas en la madrugada. No molestan a nadie, y si se extienden, no trabaran el flujo de carros por mucho tiempo", comenta el ciudadano, Miguel Ordóñez.

