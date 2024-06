Vía a la costa: Después de 48 horas sin agua, empiezan los trabajos en el acueducto

Tras una serie de quejas y cuestionamientos por parte de los habitantes de vía a la costa que exigen respuestas al por qué de los daños del acueducto de 700 mm, Interagua informó que los trabajos de soldadura finalmente han empezado. Esto, luego de que el sector ha permanecido sin agua ya por 48 horas.

Vía a la costa: Los cortes de agua se extienden más de 37 horas Leer más

Y es que si bien Interagua ha dicho que abastecido a las cerca de 40 ciudadelas afectadas, hasta la tarde de este 13 de junio, las familias alegaban que tenían problemas para cocinar, ducharse o hacer sus actividades cotidianas.

"Interagua nos abastece con tanqueros pero no lo suficiente, no alcanza. Llevo 48 horas comprando botellones adicionales y no he podido mandar a mis niños al colegio. No he podido bañarlos, ni tener impecables sus uniformes. La cantidad de agua que he comprado me ha alcanzado para cocinar y ya. No podemos estar así. ¿Por qué si el año pasado el consorcio hizo trabajos en la zona para evitar precisamente problemas, ahora vivimos esto? Lo que pasado el pasado 11 de junio fue terrible. Se reventó la tubería en la cancha de la urbanización Valle Alto y todo se inundó. ¿Y si pasaba en la zona residencial, donde están los hogares? Esto es negligencia. Si las tuberías están obsoletas, ¿por qué no las cambian?", cuestionó Olivia Castañeda, residente del sector.

📷#TrabajoEmergente vía a la Costa

Informamos a la comunidad que nuestro equipo técnico y de contratista han iniciado los trabajos de soldadura en el acueducto de 700 mm en el sector de Valle Alto. Seguiremos con el abastecimiento alternativo a los sectores afectados. pic.twitter.com/hnejBqcwTk — Interagua C. Ltda (@interagua) June 14, 2024

Interagua alerta que racionamientos eléctricos afectan la distribución de agua Leer más

(Lo invitamos a leer: Un corte de agua afectará a vía a la costa durante 20 horas)

Según la publicación de Interagua, publicada la noche de este 13 de junio en sus canales oficiales, las labores han iniciado y, hasta que culminen, abastecerán al sector. "Informamos a la comunidad que nuestro equipo técnico y de contratistas han iniciado los trabajos de soldadura en el acueducto de 700 mm en el sector de Valle Alto. Seguiremos con el abastecimiento alternativo a los sectores afectados", señaló; sin precisar cuándo se prevé reanudar ya el servicio para que llegue directamente a los hogares.

Como EXPRESO lo ha venido publicando, desde el kilómetro 14,5 hasta el 70 de vía a la costa, cerca de la parroquia Progreso, la ciudadanía ha experimentado el cese del suministro de agua. Y al igual que el día que se reportó el daño, a las 21:00 del 11 de junio, los habitantes están desesperados por saber cuándo será restablecido el flujo de agua.

En Puerto Hondo necesitamos agua, por favor. Solo llegan a las casas de afuera pero los que vivimos al fondo estamos sin agua, ayúdennos. Llevamos así días. Bella Tinoco @Bellasteffa

​usuaria de X

De acuerdo con Interagua, el corte se debe a un daño en su acueducto de 700 mm en el kilómetro 21 de esta vía. Desde la mañana del 12 de junio técnicos de la entidad estaban realizando trabajos de excavación previos para la reparación.

La entidad indicó que debido a la profundidad de la tubería -7 metros-, el tipo de suelo y la ubicación donde se está trabajando (una cancha de indor rodeada de casas), fue complicado operar la maquinaria de excavación en el lugar.

(Le puede interesar leer: Interagua anuncia que los volantes de cobro por revisión de medidores son falsos)

Pese a los argumentos del consorcio, los afectados denuncian que no es la primera vez que sufren un corte en lo que va del año. "Cada vez y cuando hacen mantenimientos donde nos dejan sin agua entre 5 y 8 horas, sigo sin entender cómo se les dañó la tubería… De ahí a una semana vuelven anunciar mantenimiento. Ya verán", aseguró la ciudadana Yelitza Villegas, vía X, donde los reclamos van en aumento.

Lo raro es que a pocos metros , cada vez y cuando hacen mantenimientos donde nos dejan sin agua 5 a 8 horas, sigo sin entender cómo se les dañó la tubería… de ahí a una semana vuelven anunciar mantenimiento. Ya verán! — Yelitza Villegas (@yemavime) June 14, 2024

Guayaquil: Más de 120 bomberos combaten el incendio de vía a la costa Leer más

Para Nathalia Marín, urge que el Municipio de Guayaquil sancione o al menos confirme qué está pasando. "No es posible que pese a los "trabajos de mantenimiento" este tipo de situaciones se sigan dando. Hace un par de años pasó lo mismo, nos quedamos 3 días agua; sancionaron a Interagua, pero pasa el tiempo y miren, otra vez lo mismo. ¿Quién monitorea los trabajos que se ejecutan en la ciudad? Al parecer nadie", sentenció la residente de Los Ángeles.

(Lea también: Guayaquil: En lo que va del 2024 se han robado 1.500 medidores de agua)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!