La comunidad está harta y ya no sabe a quién pedir ayuda. Para el pasado domingo, Interagua había anunciado que, debido a unos trabajos de mejoramiento en la red, no habría agua desde las 00:00 hasta las 23:00, sin embargo llegó esa hora y el líquido vital no salía de un solo grifo y en la mayoría de vecindarios de Guayaquil. Ayer, hasta el cierre de esta edición, de hecho en algunas zonas el problema seguía.

“Se suponía que el agua volvía en 23 horas y aquí regresó a las 35 horas recién. ¿Somos un chiste? Pensé que esta vez Interagua no nos mentiría, pero lo hizo. Es una irresponsabilidad tremenda”, reclamó Elio Romo, habitante de la cooperativa Juan Montalvo; a quien la reserva de agua que captó para abastecerse, se terminó en el tiempo previsto.

Tuvo problemas para llegar a tiempo a su trabajo. Ante la falta del líquido, “como se ha vuelto costumbre en Guayaquil”, tuvo que salir a comprar botellones.

Como él, habitantes de ciudadelas del norte como la Alborada, Sauces, Guayacanes, Samanes..., criticaron que lo que prometía sea un corte más, terminó siendo una pesadilla que afectó la convivencia de las familias; y jóvenes que incluso habían preparado sorpresas para sus parejas en San Valentín. “Se supone que le iba a llevar el desayuno a mi novia. Tenía todo: los globos y los girasoles, pero ni siquiera pude bañarme. Parece un chiste, pero me tocó ponerme gel y ya para quedar presentable. Es absurdo”, relató Carlos Román, de la ciudadela Guayacanes; donde el agua llegó recién a las 11:00.

Personas de todas las edades tuvieron que salir a llenar su recipiente para agua MIGUEL CANALES (ag-expreso)

En la Huancavilca sur, Antonio Rodríguez tuvo que bañarse con la lluvia que caía para ir a la oficina. “Nos tocó aprovechar que San Pedro abrió la llave para aprovechar y recoger más agua para hacer el desayuno”, advirtió.

Pero esta suerte no la tuvieron en el suburbio, donde hasta las 17:00 de ayer el agua no volvía. Frente a las quejas, Interagua reconoció que hubo “un daño fortuito” y que proporcionaron de tanqueros para remediarlo. A este Diario, la vocera del consorcio Ilfn Florsheim dijo que el agua se restablecería a las 16:00, pero eran las 17:00 y las quejas eran múltiples. Sobre por qué el servicio en el resto de zonas no volvió en el tiempo previsto indicó que lo hizo, pero “de forma paulatina”. Florsheim no profundizó en la razón de la tardanza de al menos 15 horas en ciertas zonas.

Consultado el Municipio sobre si, debido a las quejas y el incumplimiento de las labores en el lapso establecido, emitirían sanciones; aseguró a EXPRESO que inició un procedimiento administrativo para determinar las posibles responsabilidades por parte de la operadora, e imponer la sanción de ser el caso.

Para los miembros del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, la sanción debe ir sí o sí. “Los cortes de 23 horas son una argucia de Interagua para evadir sus responsabilidades contractuales de proveer servicios alternativos de agua. Demandamos una sanción ejemplar, pues no es la primera vez que se prolongan los anunciados cortes”, señaló su coordinador, César Cárdenas.

Lo cierto es que la comunidad, otra vez, está decepcionada. Y no solo en el Suburbio, donde vecinos como Roberto Vargas, habitante de la 30 y la M, dijeron sentirse en la década de los 90 por recibir el servicio llevando sus baldes y pipas de agua para que se las llene un tanquero. “Es inaudito. La imagen que cada vez se repite más en la ciudad y que las autoridades la permiten”, señaló.

Otra de las quejas que en torno a este lamento se presentó, es en lo turbia que volvió la coloración del agua en zonas como Sauces 1. “El agua llegó casi a las 30 horas, pero llegó de color gris y espesa. ¿Qué explicación tiene esto? Nosotros no podemos hacer uso de esa agua”, reclamó el residente Carlos Bravo.

El agua salía en pésimo estado al mediodía JUAN FAUSTOS

El ciudadano asegura que él se percató de lo que pasaba por lo meticuloso que es. “Pero qué pasará con quien no se dio cuenta. ¿Y si se lavan los dientes y se enferman? ¿Y si se bañan y les sale ronchas, quién responde? Cuestionó? Sobre esta pregunta, EXPRESO cuestionó también a Interagua, pero hubo silencio.

En algunas ciudadelas de Daule y La Puntilla (Samborondón), donde el servicio también se interrumpió, el agua asimismo empezó a llegar pasado el mediodía, pese a que la empresa encargada del agua potable, Amagua, indicó que ya se había restablecido a las 04:00 de ayer. En urbanizaciones como Castilla y Milán, sus residentes se encontraban indignados, puesto que hubo dificultades para cocinar y bañar a los niños.