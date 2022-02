"Ya se percibe en el ambiente el “amor y la amistad”. Es que San Valentín ya llegó y en este 2022 parece que muchos volvieron a celebrarlo como anhelaban, pese a que la pandemia todavía sigue en el Ecuador.

Tanto en Guayaquil como en Quito, las personas toman con entusiasmo una fecha comercial donde los tórtolos aprovechan para demostrar su amor al máximo. Que vale la pena, sostienen. Que hoy más que nunca es necesario, alegan.

“Este año saldremos a celebrar el 14 de febrero por primera vez como casados, da igual que sea lunes, lo importante es pasarla bien con la persona que amas”, dice Daniela Valverde, quien celebró su matrimonio hace menos de un mes y disfrutará su primer San Valentín junto con su esposo, Sebastián Peñaherrera, en Guayaquil.

Guápulo. En el mirador, las parejas colocan candados Gustavo Guamán

Atrás quedaron para muchos las salidas virtuales o los regalos a domicilio. “El año pasado mi regalo fue un envío de su comida favorita y una carta porque justo tenía COVID, y no podíamos vernos”, recuerda Estéfano Villalta, de 29 años.

“Hay que disfrutar este San Valentín. Ahora sí podemos salir. ¡Somos libres!”, comenta con una sonrisa pícara Doménica Mendoza, una jovencita que planea hacer algo especial para hoy. “Todavía no sé qué se hará, pero espero que sea algo divertido. Después de mucho volveremos a disfrutar de una fecha tan linda. Con tal de que sea al aire libre soy feliz, para qué mentir”, comentó.

La pandemia, a decir de los consultados, ha marcado un antes y un después en la vida de decenas de parejas, especialmente de los casados. La guayaquileña Patricia Mera recuerda que antes de la llegada del coronavirus solía salir con su esposo de viaje, a restaurantes o a un hotel, pero el año pasado todo fue en casa. “Las muestras de cariño fueron solo con flores y detalles, y fue lindo. Más aún en una época bastante dura. Pero ahora quiero salir y recorrer la ciudad. Ser parte, con los cuidados necesarios, de ese amor que se respira en la urbe”, contó.

Desde la semana pasada, teniendo en cuenta que las restricciones de a poco se fueron levantando, en las principales ciudades del país el comercio, así como los mimos que se paseaban con carteles y rosas que iban a entregar a las parejas, cumpliendo el rol de cupido, se los podía ver por doquier. Solo en Guayaquil, en la avenida 9 de Octubre y la Víctor Emilio Estrada se los observaba caminando sonrientes para cumplir su misión.

Juan Carlos Roldós, de 34 años, fue uno de los que contrató este servicio para llevarle girasoles a su esposa. El año pasado, cuenta, la pasaron en casa por temor a contagiarse. De hecho, el regalo lo pidió a través de una aplicación y un delivery. Para hoy saldrá a cenar. Tiene separado ya el restaurante y la caminata posterior que hará en Puerto Santa Ana. “Nosotros somos románticos, quiero festejar como se debe. El año pasado hicimos una pausa y espero no volverla a hacer más. Que la pandemia no nos vuelva a asustar”, señala.

Músicos como el saxofonista Wilfredo Pineda ven con buenos ojos estas ganas que tienen las parejas y que finalmente han logrado dejar atrás el miedo al contagio. “Que las restricciones se han levantado, que los restaurantes puedan recibir a más gente, que la vacunación haya aumentado y que tengamos claros los cuidados, ha jugado a favor para que hoy sea un día distinto y vivo. Hoy me alegra que la gente me contacte, se acerque, vea y hasta dé una palmadita. El año pasado nada de eso era posible, no tuve ni contratos, puesto que para tocar no usaba mascarilla y predominaba el miedo. Fue difícil. Bastante triste”, señaló; al revelar que desde la semana anterior empezó a agendar las sorpresas y canciones para que las parejas disfruten.

Las rupturas que más duelen previo a San Valentín Leer más

En la capital, donde este fin de semana se vio además a las parejas disfrutando de los rincones y paseos más románticos, los restaurantes son los más opcionados para la celebración.

Santiago Gil está casado hace dos años con Ariana Paredes, él cuenta que para este año no tiene nada planificado, porque le gusta “ir decidiendo sobre la marcha”, pero está más tranquilo, porque ya no hay tantas restricciones a diferencia del anterior año que no pudieron salir. “Somos más de viajes para ocasiones especiales, pero si es de ir a comer podemos ir, porque ya no hay tantas restricciones y no debemos andar reservando o buscando un lugar”, comenta.

Para hoy, en la mayoría de restaurantes a los que este Diario llamó ya tienen reservas agotadas desde hace una semana, por lo menos, por las parejas en mayor cifra. Tal es el caso de Casa Gangotena, en el Centro Histórico, establecimiento concurrido por la hermosa vista que ofrece, sobre todo al caer la tarde en un día soleado. “Para hoy tenemos un menú de siete tiempos, desde las 18:30 hasta las 22:00, tenemos 20 mesas individuales para dos personas. Las parejas se concentraron en la cena, mayoritariamente, pero también hemos tenido para hora de almuerzo”, cuenta a EXPRESO la responsable de eventos, Mónica Sanga.

Los detalles prevalecen. María José Rosas se convirtió en mamá por segunda ocasión hace casi un año. Su esposo Xavier no es tan fanático de realizar una celebración por San Valentín, pero para este día ella le tiene preparado un regalo. “Yo siempre trato de darle un detallito el 14 de febrero, porque para mí esa fecha es importante. Ahí está la parte linda del amor, porque aunque haya diferencias aprendemos a respetarlas”.

Por caer entre día de semana muchos optarán por no hacer nada extraordinario, así lo comentaron Albbi y María, una pareja que este Diario encontró mientras caminaba agarrada de la mano por la Plaza Quinde (Foch). “Es inicio de semana laboral y eso complica todo, además como ya se puede salir un poco más habrá muchas parejas y queremos evitar tener que esperar o hacer alguna reserva”, explicaron los jóvenes.

Sin embargo, hay parejas que por trabajo han adelantado sus festejos. En Quito, los paisajes se prestan para festejar este día. Ayer, en el Parque Metropolitano Guanguiltagua, en el norte de la ciudad, muchas parejas y grupos de amigos se dieron cita para hacer un pícnic, practicar deportes o simplemente pasear, debido a que hoy deben cumplir con sus tareas laborales.

Habrá quienes no puedan pasar con la persona que quizás deseaban. Cristina Pérez conoció a través de la ventana del edificio de su condominio a un chico en abril de 2020, en pleno confinamiento. Mientras ella levantaba sus cortinas se veían de un edificio al otro y al poco tiempo intercambiaron números y pasaron juntos los meses de encierro. “Lo extraño, pero él tenía que volver a Estados Unidos. Este 14 de febrero pasaré con mi familia que es mi otro amor. En todo caso, hay razones para celebrar”, señala.

Si bien hay quienes hoy recorrerán las calles, hay quienes todavía no se arriesgan a salir; aunque, al sentirse más seguros, celebrarán en casa junto a otras parejas. La mayoría hará parrillada. Y algunos, casados con hijos, pues pedirán comida para celebrar con una maratón de películas, cake y helados la llegada de Cupido y el amor a casa.

Datos

Aforos

En Guayaquil, los lugares con ambiente cerrados podrán estar al 75 % de su capacidad, y los abiertos al 100 %. Mientras tanto, en la capital los restaurantes al exterior funcionarán con 80 % y los de atención al interior al 70 %. Los bares y discotecas al 50%.

En Quito

Los restaurantes en terrazas del Centro Histórico son el lugar perfecto para una cena romántica este día.

Globo aerostático

Entre ayer y hoy, Kawsay Balloons ofrece su servicio para ver en pareja desde el aire al centro de Quito.

Celebración

La celebración vuelve a las ciudades

Las cifras

2020. En este año sí se celebró la fecha. La llegada de la pandemia se confirmó el 29 del mismo mes. En el 2021 hubo restricciones.

21 lugares conocidos como Pueblos Mágicos tiene el Ecuador y que se recomienda sean visitados por parejas o grupos de amigos

Los solteros

La emoción de celebrar lejos de una pantalla

El 14 de febrero no solo es para que lo celebren los que tienen pareja, los solteros también se crean altas expectativas para hoy. Quieren dejar atrás el hecho de, por la pandemia, tener conversaciones y citas únicamente virtuales. Quieren dejar de lado (aunque reconocen que les han servido) las aplicaciones. Hoy, coinciden, quieren abrazos, contacto, escuchar la risa y chocar, quizás con ese posible nuevo amor o los amigos, un vaso de cerveza, coctel o whisky.

“Hoy he decidido divertirse porque siento que me lo merezco. Voy a entretenerme con o sin pareja. San Valentín es también para mí”, dice entre risas las guayaquileña Romina Vidal, de 23 años.

Tanto en Quito como en Guayaquil, algunos consideran que esta es la fecha perfecta para conseguir pareja y buscar la manera de dejar la soltería. “Conseguí una cita, vamos a ver qué pasa. Estoy entusiasmado por lo que viviré hoy”, cuenta el guayaquileño Rubén Vaca, quien agradece que las restricciones hayan disminuido, y volver a celebrar como antes en el 2019. Con la emoción de las primeras citas.

“Ahora sí hay esperanza para los solteros de poder salir y conocer. Los que tenían pareja se encerraban y disfrutaban ¿Pero nosotros? ¿Qué nos quedaba? Este año espero tener un buen 14 de febrero, y si no, pues que sea el inicio de las salidas que vendrán”, señaló.

Joseph Garzón, otro soltero de Guayaquil, recuerda que alguna vez empezó una relación el 14 de febrero, pero le duró muy poco. “No tengo una muy buena experiencia , pero este año es todo”, sentencia. Garzón confiesa su plan entre amigos. “Vamos a reunirnos con los panas a comer algo. Vamos a pasarla bien”, aseguró.

Entre tanto, en Quito los solteros más jóvenes prefirieron salir a festejar entre el viernes y sábado, porque hoy se complica por la jornada laboral, “además ese día es más para las parejas, nosotros los solteros tomamos el fin de semana”, comentó David Burgos.

Otros coinciden con Romina y piensan en divertirse, aunque no tengan una pareja, porque “no a todos cupido nos ha flechado, y si así ha sido, lo ignoré”, dijo Abel Vásquez.