La empresa encargada del Agua Potable en Guayaquil anunció que este 13 de febrero se suspenderá el servicio durante 23 horas. El hecho, como ocasiones anteriores, ha generado una serie de quejas por el tiempo que se quedarán sin el servicio las familias.

Se desmiente la 'muerte' de Felipe Crespo Leer más

Sectores como Guayacanes, Los Rosales, Vergeles, Mucho Lote, Las Orquídeas, Brisas del Norte, la Bahía, cerro Santa Ana, Las Acacias, Los Esteros, entre otros, a lo largo y ancho de Guayaquil, se verán afectados. Además de Nobol y algunas urbanizaciones de Daule y Samborondón.

Luego del anuncio, no faltaron los descontentos y las críticas de las personas pidiendo que los trabajos solo se den en los lugares especificados. Que ojalá no les quiten el líquido vital en los barrios que no constan en el comunicado, que ojalá los trabajos no se alarguen más de lo debido, decían. Más de uno cuestionaba que el corte sea justamente un domingo, que por lo general las familias están en casa.

Por otra parte otros reclaman que el tiempo que se realizará el corte de agua es demasiado extenso, algunos más optimistas simplemente esperan que los trabajos terminen pronto y sea menos de 23 horas.

Según Interagua, este será el último corte que se realizará por los trabajos de la primera fase del Plan Neptuno; este proyecto inicialmente se dividió en tres etapas, el objetivo es poder aumentar la capacidad en la producción de agua potable.

Futbolista profesional se queda sin sueldo, sin patrocinio y hasta le retan a los golpes por agredir a sus mascotas Leer más

Se considera que mediante el proyecto se podrá proveer agua potable a cerca de cuatro millones de habitantes de Guayaquil que se estiman para el 2042.