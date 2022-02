Se desmiente la 'muerte' de Felipe Crespo

El youtuber Felipe Crespo reapareció en su cuenta de Instagram. No estaba muerto, sino amanecido. Él se quedó a dormir en casa de un amigo y cuando se despertó, se enteró que en redes sociales lo dieron por muerto.

Felipe estaba tan enojado que por medio de varias historias insultó a quienes inventaron dicho rumor. Su indignación fue evidente, pues no sabe con qué fin, ni quién inventó dicho rumor.

"Tuve que llamar a mi familia porque estaban bien preocupados, ya los calmé, ya están bien, pero ¡qué coraje! toda mi familia preocupada, todos llamándome, no sé por qué se inventaron eso (...) Recién me entero de la noticia", mencionó Felipe.

Al youtuber lo mataron en redes sociales. Su nombre fue utilizado para una supuesta broma, en la que decían, había muerto, producto de un asalto, en la madrugada de ayer. Y aunque no había aviso de la policía, el rumor se esparció como pólvora.

Eran las 08:00 y a través de grupos de WhatsApp se difundía la noticia, mientras que el implicado dormía plácidamente en su hogar, ubicado en el norte de Guayaquil.

Uno de sus mejores amigos, Emilio Galarza, pidió al público que no se alarme, ya que él habló vía telefónica con su ‘panita’ a quien conoce desde hace 7 años.

“Él me contestó y dijo que ‘no era así, nada que ver’. Entiendo que muchos crean cosas para llamar la atención, pero Felipe no lo hizo. Al parecer fue La Brandon (personaje que el mismo Crespo dio a conocer en sus redes sociales). Lo entiendo porque a mí, el año pasado también me hicieron lo mismo; dijeron que sufrí un accidente en mi carro y que estaba muerto”, explica Galarza, quien es director del programa online El Show de las 7.

Agrega que le parece una pésima jugada de la Brandon, pues la familia de su amigo puede sufrir a causa de ese tipo de información.

Por otra parte, dice que el Loco, como lo conocen en Youtube, tiene cierta culpa, por volver mediáticos a ese tipo de personas.

DICE QUE NO FUE

Por otra parte, Brandon Donatella asegura que ella no tiene nada que ver con lo sucedido, simplemente el administrador de su cuenta de Instagram, publicó la imagen que circulaba en la que decían que Felipe estaba muerto, pero él no sabía.

“No se juega con la muerte, ni con los sentimientos de las personas. Alborotas a la gente y la dejas en incógnita. Si lo hicieron por generara visitas, me parece mal y una falta de respeto. Yo no lo haría porque tengo familia, quienes se preocupan por mi bienestar”, aclara.

Piensa que es estrategia de él o del círculo de sus amigos para ‘sonar’ en la farándula, ya que su video porno con Luisa Espinoza quedó en el olvido.