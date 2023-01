La persona que planificó el crimen del presidente del Comité Los Ceibos, Javier Néstor Rosero Quiroz, no solo era cercano a su entorno, sino que también estuvo el día de su asesinato, el viernes 13 de enero, cerca a la escena del crimen, e incluso, al verlo herido fingió socorrerlo, reveló a EXPRESO una fuente policial.

El investigador manifestó que dos de los siete detenidos por el asesinato del empresario, de 54 años, confesaron que fue uno de sus compinches, también capturado, quien los contrató y que este al ser interrogado dijo que el ‘cerebro’ para que se cometa el asesinato estuvo en el lugar de los hechos “para confirmar que hicieran el trabajo”.

“Era una persona muy cercana, la motivación fue económica, por dinero, por un negocio que habían hecho. El autor intelectual estuvo en el lugar, en el momento que lo balearon, no fue coincidencia, él trató de desvirtuar el hecho y manifestó que fue por la lucha que la víctima mantenía en contra de la delincuencia. Está identificado, lamentablemente se terminó la flagrancia y no se lo pudo detener. Ahora no asoma, seguramente al sentirse identificado huyó”, manifestó la fuente policial a este Diario.

Otro miembro de la Policía indicó que el autor intelectual habría cancelado 10.000 dólares a los detenidos para que se cometa el crimen del líder barrial, quien fue abordado por dos sujetos en moto cuando se movilizaba, junto a su esposa, en una camioneta negra por el túnel del paso a desnivel de la vía avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos.

Los siete sospechosos fueron detenidos horas después del crimen y les encontraron 3 armas de fuego. Carlos Klinger

La víctima recibió ocho impactos de proyectil. Horas después, la Policía, tras nueve allanamientos en Guayaquil, capturó a los presuntos autores materiales, entre ellos el gatillero y quien conducía la motocicleta en el momento del crimen.