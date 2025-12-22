Ferias de pirotecnia en Guayaquil: puntos autorizados y multas por mal uso

Los fuegos artificiales, según lo han dicho las autoridades, solo pueden venderse en zonas habilitadas y bajo control

La explanada del Estadio Monumental en Guayaquil es, una vez más, el punto autorizado para la venta de pirotecnia de Navidad y fin de año.

Durante la temporada navideña y de fin de año, la venta autorizada de pirotecnia en Guayaquil se concentra en un solo espacio regulado por el Municipio, con el objetivo de reducir riesgos y evitar accidentes. La explanada del estadio Monumental es el punto habilitado para que comerciantes registrados ofrezcan estos productos.

La feria, inaugurada a mediados de diciembre, funcionará hasta el 31 próximo y cuenta con presencia permanente de personal municipal, seguridad privada y organismos de control, según han informado las autoridades. Desde el Municipio señalan que la estrategia busca ordenar la comercialización de fuegos artificiales y ofrecer un entorno más seguro para las familias que acuden en estas fechas.

Prohibiciones y sanciones por ventas informales

El Cabildo ha hecho énfasis en que está prohibida la venta y el uso de pirotecnia fuera de los espacios autorizados. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, decomiso de mercadería y clausura de locales, según la ordenanza municipal vigente. Los controles se reforzaron en sectores comerciales con alta afluencia, como La Bahía.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil advierte que el uso indebido de fuegos artificiales incrementa el riesgo de quemaduras, incendios y lesiones, especialmente en zonas residenciales. Recomiendan adquirir estos productos únicamente en puntos autorizados y evitar su manipulación en espacios cerrados o con presencia de menores.

Estas acciones forman parte del plan de prevención para las festividades, con el propósito de reducir emergencias y garantizar celebraciones más seguras durante el cierre del año. Esto, teniendo en cuenta que ya se han registrado algunos incidentes en la ciudad.

Quienes comercialicen pirotecnia sin los permisos vigentes pueden ser sancionados con multas equivalentes a un salario básico unificado, monto que se ajusta cada año según el valor oficial.

Además de la multa, los operativos municipales pueden clausurar módulos o puestos de venta informales que infrinjan las normas, y se inician expedientes administrativos sancionadores contra los responsables.

Aunque no hay una cifra oficial distinta publicada para cada tipo de infracción pirotécnica en Guayaquil, estas multas municipales suelen ser substanciales para desincentivar la venta irregular y se aplican junto con medidas como clausura del local y apertura de procesos administrativos.

Incautan fuegos artificiales y clausuran local en la Bahía Cortesía

Familiares exigen controles a la venta ilegal

El pasado 10 de diciembre, por ejemplo, en la cooperativa 5 de Diciembre, en la Isla Trinitaria, la tranquilidad se rompió cuando una explosión causada por una pirotecnia artesanal terminó en tragedia. Didier, un adolescente de 17 años que cursaba su último año de colegio, murió a causa de las graves lesiones sufridas, y otro joven de la misma edad perdió la mano derecha y fue hospitalizado tras el incidente.

Familiares y vecinos relataron que los adolescentes manipulaban el artefacto cuando este se apagó y, al intentar reencenderlo, estalló con gran estruendo. El fuerte sonido se escuchó a varias cuadras y causó conmoción en el barrio. Los allegados del joven exigieron mayor control y operativos contra la venta irregular de pirotecnia, advirtiendo que sin medidas efectivas estos hechos podrían repetirse en las fiestas de fin de año. “Hoy fue él, mañana puede ser otro”, lamentaron.

