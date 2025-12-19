Expreso
El asesinato ocurrió el 20 de mayo de 2022, cerca de las 22:30, en un restaurante del Buijo Histórico, en Samborondón, cuando Villagómez estaba con su novia y amigos.Archivo

34 años de cárcel para asesino de Jaime Villagómez, tras crimen en Samborondón

Tras casi cuatro años de investigación, el sicario fue sentenciado por el asesinato de Villagómez en Samborondón

La noche de mayo de 2022, un disparo acabó con la vida de Jaime Villagómez Fayad en un restaurante del Buijo Histórico, en Samborondón. Villagómez, como relató entonces EXPRESO, estaba con su novia y amigos cuando un hombre armado ingresó al local y le disparó múltiples veces, dejando conmocionada a la comunidad.

Sentencia al autor del delito

Tras casi cuatro años de investigación, Óscar Enrique Delgado Minota, alias “Churón”, fue condenado a 34 años de prisión como autor directo del asesinato. La sentencia se dictó el pasado 18 de diciembre por el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Multicompetente de Durán. 

Su captura, en septiembre de 2023 en Campo Grande, Brasil, fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional y la Interpol, y posteriormente fue extraditado a Ecuador para cumplir con el proceso judicial.

Víctimas y testigosJaime Villagómez Fayad fue la única víctima mortal, mientras su novia y amigos presenciaron el ataque, momentos de desesperación que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, mostrando la crudeza del hecho.
El tribunal también ordenó que Delgado Minota pague una multa de 1 500 salarios básicos unificados, equivalentes a 705 000 dólares, y una reparación integral de 50 000 dólares a los familiares de la víctima. Otro implicado en el caso ya había sido sentenciado a 22 años de prisión en junio de 2023, tras ser declarado coautor del asesinato.

Conmoción que permaneció con el pasar del tiempo

Los videos del ataque, que circularon en redes sociales, mostraron la desesperación de la novia de Villagómez y la conmoción de quienes presenciaron la escena. Las cámaras de seguridad del sector fueron clave para identificar a los responsables y armar la investigación.

Entre la ciudadanía, sin embargo, la condena aún debería ser mayor. "Muy poca condena para tan aberrante crimen. Que descanse en Paz", precisó la ciudadana Nathy Alarcón Díaz. 

Tiempo hasta sentenciaCasi cuatro años transcurrieron entre el crimen y la condena final, un período durante el cual la familia de Villagómez buscó respuestas y seguimiento constante de las autoridades.
Que se haga justicia y que los cobardes reciban la pena que se merecen por quitarle la vida a Jaime Fernando Villagómez Fayad. Mi solidaridad y mis respetos por su lucha constante. Un abrazo”, publicó el usuario Elías Vinueza en su cuenta oficial de X, donde los mensajes de apoyo a la familia, que desde el primer día ha buscado respuestas y ha exigido justicia, no han cesado en ningún momento.

