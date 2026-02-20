Vecinos del Multicomercio podrán retirar sus pertenencias: ¿Cuándo será el ingreso?

El acceso será únicamente para quienes residen o trabajan afuera del centro comercial del sur de Guayaquil

El ingreso a los alrededores del centro comercial Multicomercio está restringido desde el inicio del incendio, el 11 de febrero, y que se extendió al menos por cinco días.

Quienes tienen negocios o residen en las inmediaciones del edificio Multicomercio, situado en Eloy Alfaro y Cuenca, podrán acercarse para retirar sus pertenencias desde la tarde de este viernes 20 de febrero.

La información fue confirmada por Álex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura, quien explicó que únicamente se permitirá el ingreso a quienes poseen negocios o habitan en los alrededores del inmueble.

No está autorizado el acceso al interior del edificio Multicomercio debido a los severos daños estructurales que dejó el incendio.

No existe acceso al estacionamiento ni a las oficinas del edificio, donde aún permanecen vehículos y otros bienes.

Feria para comerciantes del Multicomercio

En cuanto a los comerciantes afectados, Anchundia indicó que se analiza la posibilidad de organizar una feria temporal para que puedan ofrecer y vender sus productos mientras se define la situación del inmueble.

La zona continúa cerrada al tránsito vehicular y peatonal. En el sitio permanecen policías y agentes metropolitanos resguardando el área.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil necesitó aproximadamente 130 horas para controlar en su totalidad las llamas.

