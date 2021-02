Vecinos de Los Ceibos rechazan el mural pintado por el Cabildo en el vecindario

Inconformidad. La intención de la Dirección de Cultura municipal de intervenir los espacios públicos para “acercar a la comunidad a la literatura “y al mismo tiempo embellecer la ciudad”, como precisa en un comunicado; no ha dado los efectos deseados. En la ciudadela Los Ceibos, un mural hace poco terminado y ejecutado por el Cabildo ha generado rechazo.

“Nadie socializó nada ni nos preguntó si lo queríamos o si así lo queríamos...”, precisa Mario Rendón, habitante de la ciudadela, en cuyas paredes del muro que divide la calle José María Ramos con la avenida del Bombero, cerca de la avenida Primera, está plasmado un verso del escritor ecuatoriano Ernesto Carrión, sobre un fondo azul turquesa.

“El cielo es agua que está en tiempo pasado. Que en piedra fugaz a veces vuelve para ser nombrada”, reza la frase; que aunque “bonita, inspiradora y artística”, advierte Ramos, no debió ser plasmada en el lugar.

La obra mandó abajo el paisajismo y arquitectura de la zona. No la embellece y no lo digo por la leyenda pintada, eso nada tiene que ver. Lo que dice el artista, sí, es literatura y es arte. Pero acá lo que criticamos es dónde y cómo han plasmado el arte.

Su argumento, al igual que el de otros residentes consultados, recae en los colores utilizados y el hecho de la obra de no “respetar la arquitectura del vecindario ”.

En Los Ceibos, detalla Adolfo Klaere, presidente del comité del vecindario, destacan varios proyectos, como el centro comercial, la Iglesia, el convento y el mismo comité, y todos “están diseñados con estructuras tipo cascarón que marcaron un estilo. De modernismo, dinámico”.

No me gusta la apariencia que tiene el barrio ahora, acá llevamos una simetría en todo, en lo más mínimo, y el mural desentona. No se trata de estar en contra del arte, eso lo aprobamos y aplaudimos, pero lo que se ha hecho nada tiene que ver con eso. No refleja lo que quieren reflejar.



Teresa Zambrano,

residente