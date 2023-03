Lo que antes eran árboles llenos de vida, hojas y aves revoloteando, ahora son troncos secos tirados en el piso en el parque principal de la ciudadela Florida Norte. Una denuncia ciudadana alertó a EXPRESO de esta situación en la que se vieron directamente afectados al menos cuatro árboles.

Al menos eso es lo que cree la ciudadanía que, en vista de que el área está cerrada, se limita solo a ver y a contar los pedazos de troncos que aún permanecen esparcidos sobre la tierra.

“No puedo entender cómo hacen esto. Esos árboles son importantes y los talan. Eso no puede pasar nunca”, reclamó molesto Carlos Jaramillo, un morador que compara la situación con lo que sucede en otros sitios. “Nunca estaré de acuerdo con la tala de árboles, pero hay tantos que están a punto de caer en casas, que están muertos, que los han dejado morir y, por último se entiende. Pero que talen estos que estaban bien, que se veían bien, no tiene sentido”, se quejó.

Sobre esta situación y las razones por las que se afectó la sombra de toda una comunidad, EXPRESO consultó al Municipio, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El ciudadano Wenceslao Ovalle exige que acciones de este tipo no sean más tomadas en el Puerto Principal. “Yo paso a diario por aquí y estos árboles daban sombra. Noté que algo faltaba y de inmediato me di cuenta de que eran las especies. Pedimos por favor que no sigan talando. Aunque no parezca, todos sufrimos estas consecuencias. Necesitamos más árboles, no que quiten los contados pulmones que nos quedan”, suplicó.