Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

URVASEO
Referencial. Urvaseo se pronunció en redes sociales. Cortesía

Urvaseo alerta: falsos trabajadores piden dinero en Guayaquil

La empresa Urvaseo pidió denunciar a falsos trabajadores que cobran dinero o venden fundas en Guayaquil

La empresa Urvaseo, concesionaria del servicio municipal de recolección de basura en Guayaquil, denunció que personas vestidas con uniformes de la compañía estarían pidiendo dinero y vendiendo fundas en varios sectores de la ciudad.

En un comunicado oficial, Urvaseo aclaró que su personal tiene prohibido solicitar dinero o dádivas a la ciudadanía, ya que su labor se limita al barrido, recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos en el área urbana y algunas parroquias rurales.

RELACIONADAS

La compañía recomendó a los habitantes no entregar dinero y, en caso de ser abordados por falsos empleados, reportar inmediatamente a las autoridades competentes.

Guayaquil: Urvaseo denuncia estafas con falsos empleados 

En otro pronunciamiento, fechado el 25 de septiembre, la concesionaria recordó que tampoco utiliza intermediarios para contratar personal. Todas las vacantes laborales son publicadas únicamente en sus canales oficiales.

No obstante, en agosto de 2025 la empresa ya anunciaba que esta situación. En un comunicado detalló que personas con uniformes estarían pidiendo dinero. Asimismo, remarcó que le personas tiene prohibido solicitar dádivas.  

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Policía de Colombia abatió a alias ‘El Ecuatoriano’, líder de Los Choneros

  2. Cierres viales en Quito hoy: bloqueos y desvíos este 1 de octubre

  3. Estas son las infracciones y sanciones que controla la ATM con cámaras en Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Estas son las vías cerradas este 1 de octubre

  5. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 1 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  4. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  5. Bananera Noboa redujo su deuda tributaria $ 95 a $ 3,5 millones en 6 meses

Te recomendamos