Urvaseo alerta: falsos trabajadores piden dinero en Guayaquil

La empresa Urvaseo, concesionaria del servicio municipal de recolección de basura en Guayaquil, denunció que personas vestidas con uniformes de la compañía estarían pidiendo dinero y vendiendo fundas en varios sectores de la ciudad.

En un comunicado oficial, Urvaseo aclaró que su personal tiene prohibido solicitar dinero o dádivas a la ciudadanía, ya que su labor se limita al barrido, recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos en el área urbana y algunas parroquias rurales.

La compañía recomendó a los habitantes no entregar dinero y, en caso de ser abordados por falsos empleados, reportar inmediatamente a las autoridades competentes.

Guayaquil: Urvaseo denuncia estafas con falsos empleados

En otro pronunciamiento, fechado el 25 de septiembre, la concesionaria recordó que tampoco utiliza intermediarios para contratar personal. Todas las vacantes laborales son publicadas únicamente en sus canales oficiales.

No obstante, en agosto de 2025 la empresa ya anunciaba que esta situación. En un comunicado detalló que personas con uniformes estarían pidiendo dinero. Asimismo, remarcó que le personas tiene prohibido solicitar dádivas.

