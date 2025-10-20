Urdesa, Francisco de Orellana y túnel Santa Ana, afectados por cierres viales

La ATM anunció cierres viales en varios puntos de Guayaquil. Conoce las rutas que estarán inhabilitadas

Guayaquil vive nuevamente una semana marcada por los cierres viales y desvíos que complican la movilidad urbana.

A pesar de que las obras buscan mejorar la infraestructura vial e hidrosanitaria, las constantes interrupciones al tránsito generan malestar entre los conductores, quienes temen que los plazos se extiendan más de lo anunciado.

De acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), los trabajos municipales y privados que actualmente se ejecutan requieren cierres temporales y parciales en varios sectores estratégicos de la ciudad.

Los cierres que afectarán a Guayaquil

Uno de los primeros puntos afectados será Urdesa, donde entre el 20 y el 31 de octubre se realizará el mantenimiento de varios tramos de la avenida Víctor Emilio Estrada. Las labores se efectuarán en horario nocturno, de 23:00 a 05:00, y contemplan la nivelación de la calzada de adoquines, con cierres parciales a la altura de la calle Ébanos y en ambos sentidos del puente de ingreso al sector.

Asimismo, por trabajos de instalación de estructuras de empresas privadas, la noche del lunes 20 y madrugada del martes 21 de octubre se ejecutarán cierres viales totales en dos puntos neurálgicos:

Túnel Santa Ana, en el sentido Malecón hacia la avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Avenida Benjamín Carrión y avenida Francisco de Orellana, sentido este-oeste.

🚧 Se realizan trabajos de mantenimiento de adoquines en la Av. Víctor Emilio Estrada, a la altura de la calle Ébanos y el puente de Urdesa.

CIerres en el norte de Guayaquil

En el norte de la ciudad, específicamente en Samanes 1, se implementarán cierres parciales progresivos desde el martes 21 de octubre por la ejecución de un proyecto de mejoramiento del drenaje de aguas lluvias. La intervención contempla la rehabilitación y ampliación de colectores de hormigón, construcción de sumideros y reposición del pavimento en el tramo del 1° Pasaje 2A N-E - Elina Manzano Vela, frente a la Unidad Educativa Fénix.

Finalmente, la ATM confirmó que también se encuentra en marcha el mantenimiento de las juntas del paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el sentido centro-norte, a la altura de los galpones de la Prefectura. Este cierre comenzó el domingo 19 de octubre y se extenderá por al menos seis semanas, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos por la posibilidad de que los trabajos se prolonguen más del tiempo anunciado.

Aunque la ATM aseguró que los agentes y patrullas estarán desplegados para garantizar la seguridad vial y orientar a los conductores, los reclamos persisten. Conductores y peatones coinciden en que los cierres viales se han vuelto parte del día a día guayaquileño, afectando la circulación y la productividad, especialmente en las horas pico.

La avenida Pedro Menéndez Gibert es una de las arterias más transitadas de Guayaquil y también estará inhabilitada en las noches ARCHIVO

