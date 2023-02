Han pasado ocho días desde la noche en que la lluvia le dio la estocada final a la vivienda de Piedad Rojas, en la calle Toronjas de la ciudadela El Paraíso, lo que aceleró su colapso. Las más de 16 horas de lluvia del 20 de febrero acabaron, como lo ha venido publicando EXPRESO, con una enorme pared de cemento y más de diez metros de patio. Desde ahí los días no han sido iguales para la familia afectada ni para el vecindario.

El Paraíso se volvió un infierno tras el colapso de una vivienda Leer más

Pese a los constantes reclamos por parte del barrio, las autoridades no han ejecutado acciones, lo que indigna más a las víctimas colaterales, que han tenido que buscar una solución por su cuenta. “El pasado viernes los dueños de casa, con colaboración de los vecinos, pusieron esa tolda negra que ahora se observa. Tuvimos que actuar ante la inoperancia del Municipio. Estamos preocupados, por lo que se colocó eso como una acción desesperada. Y es que parece que todo se nos viene encima”, comentó Miriam Núñez, una de las residentes y quien vive con el temor de que la casa de Rojas colapse completamente y caiga sobre su vivienda.

Un equipo periodístico de EXPRESO ayer constató que en el lugar donde ocurrió el derrumbe parcial se colocó un enorme plástico negro impermeable. Según David Orellana, residente de la vivienda afectada, con esta decisión pretenden evitar más deslizamientos. “Lo hacemos como una medida emergente para que la tierra no siga cediendo. Somos conscientes de que esto no acaba el problema, pero por lo menos da más tiempo a que las autoridades hagan algo. Esperamos que ya actúen”, dijo Orellana.

Los vecinos con documentos en mano muestran su inconformidad Miguel Canales Leon

Sara Pinargote, otra vecina, espera que esta acción ciudadana disminuya el peligro. “La medida fue tomada por los miembros del comité barrial, quienes voluntariamente realizaron una colecta para comprar y colocar el rollo de membrana plástica”, detalló.

“El estruendo fue tan fuerte que creí que vendría otro terremoto” Leer más

Por su parte el Municipio, que días atrás anunció que evaluó ya la construcción de un muro de gaviones de manera emergente y temporal, no ha dicho finalmente cuándo lo hará. “Hemos evaluado el riesgo y dado la recomendación para una obra de mitigación emergente. Consideramos un muro de gaviones, pero se trata de una solución temporal para preservar la vida y bienes. La Dirección de Justicia y Vigilancia citará a los dueños de los predios para que lleguen a un acuerdo para construir un muro de contención definitivo con los drenajes adecuados”, dijo el pasado jueves Allan Hacay, director de Riesgos del Cabildo.

“Anunciaron que harían esa obra temporal, así lo dijeron en el vecindario, pero nada ha pasado. Es una pena que los vecinos tengan que sacar de sus bolsillos para arreglar algo que deberían hacer las autoridades”, reclamó el residente Wilson Cobeña, quien asegura que desde el incidente no ha podido ni dormir.

El vecindario y los afectados tuvieron que hacer algo, por su propia cuenta, al ver que las autoridades nada hacen. Esto es un peligro. No entiendo por qué la ayuda tarda tanto en llegar. Miriam Núñez

​vecina afectada

EXPRESO una vez más consultó al Cabildo sobre las acciones a tomar, pero no obtuvo respuesta. ¿Cuándo darán inicio al muro temporal?, ¿ya se contactaron con los afectados que deberán hacer la obra definitiva?, ¿por qué tardan tanto?, ¿acaso no se incrementa el riesgo con cada lluvia?, fueron algunas de las interrogantes.

El Municipio ofrece 'ayuda temporal' para vivienda afectada en El Paraíso Leer más

Pero este escenario ha obligado a que Rojas, dueña de la vivienda afectada, desaloje el lugar. “Mi madre ya se fue. Solo me he quedado yo, que vengo de vez en cuando porque los ladrones ya saben que el hogar está botado y han empezado a llevarse las cosas”, relató Orellana.

No obstante, no es la única que se ha ido o prevé hacerlo.

El plástico es momentáneo para evitar más deslizamientos de tierra. Esperamos que el Municipio en los próximos días haga algo para poder estar tranquilos en la casa. David Orellana

​residente afectado

Por ejemplo, Pinargote confiesa que teme por su familia. “Junto con mi esposo tenemos miedo a que toda la estructura colapse. Algunos expertos coinciden que lo mejor es salir, pero por ahora preferimos no hacerlo. Si llega una lluvia más fuerte, tocará. Ojalá no haga falta”, expresó la ciudadana, que lleva ocho años residiendo en el sitio.

Lluvias en Guayaquil: de la ciudad del caos a la ciudad de las cascadas Leer más

Por su parte, Cobeña también ha considerado mudarse, debido a las afectaciones. “No me gustaría dejar el barrio, pero así no se puede vivir. Si la casa cae completamente, mi familia y yo también podríamos resultar afectados. Cada vez que llueve me pongo a revisar opciones de alquiler en otros lados. Mis hijos no quieren irse, pero debo tener ya las opciones”, comentó el morador de la calle Limones.

Mientras tanto, en un poste de luz cercano al terreno baldío donde cayó parte de la vivienda, las autoridades colocaron un oficio en el que piden a la propietaria del terreno “realizar labores de estabilización y realizar un cerramiento adecuado”. Sin embargo, este pedido no ha tenido ninguna respuesta.