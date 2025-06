Turismo en Guayaquil focalizado en el centro es "amenazado" por la inseguridad

La percepción de inseguridad en Guayaquil afecta no solo a los ciudadanos que deben convivir diariamente con el miedo a ser asaltados o a ser incluso víctimas de un secuestro, sino también al turismo.

La crisis de inseguridad impacta directamente a los visitantes, quienes, según publicó este Diario días atrás, evitan quedarse varios días en la ciudad o, peor aún, regresar. Esto sucede a pesar de que, según expertos en el tema, el Puerto Principal tiene un gran potencial para figurar en el radar turístico; sin embargo, hoy solo su casco comercial luce algo atractivo para quienes llegan.

Los resultados del estudio realizado por la Espol

EXPRESO accedió a un estudio reciente elaborado por la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y el Observatorio Turístico de Guayaquil, que revela cifras clave sobre la situación turística de la ciudad. El informe indica que el centro de Guayaquil es la única zona que, pese a ser descrita por los ciudadanos como desolada y “triste”, concentra los lugares turísticos y genera una sensación de inseguridad entre los visitantes a llegar.

Según datos recopilados en el primer trimestre de 2025, Guayaquil recibió 572.000 visitantes, divididos entre 420.000 turistas y 151.000 excursionistas (visitantes de un día). Esta cifra representa una mejora en comparación con el último trimestre de 2024, que fue la época más baja de turismo en la ciudad tras la pandemia.

El análisis destaca que los únicos sitios identificados como “turísticos” se encuentran en el corazón de Guayaquil, lo que evidencia un turismo concentrado en una sola área y limita la diversificación del gasto en otros sectores.

Los lugares más visitados son el Malecón Simón Bolívar, con un 27,1% de las visitas; Las Peñas, con un 16,1%; y el Cerro Santa Ana, con un 15,3%. Ningún sitio del norte o sur de la ciudad figura en la estadística.

Los datos más relevantes del estudio de turismo en Guayaquil

Criterios de especialistas y ciudadanos sobre el turismo en Guayaquil

“El turismo está muy focalizado en el centro, y eso impide que otras zonas puedan ser visibilizadas. Con eventos, se debería incentivar a los turistas a explorar otros lugares”, afirmó Cinthy Veintimilla, docente y directora del equipo técnico de la Espol que realizó la investigación.

Para Enrique Cabanilla, docente universitario en Turismo, existe un “envejecimiento del producto turístico” en Guayaquil. “Los operadores se limitan a los puntos conocidos y no exploran nuevas opciones. Hay falta de gestión en la dirección de Turismo; es necesario romper con la centralización”, explicó el especialista.

La mayor preocupación, sin embargo, radica en que las recientes denuncias de robos y extorsiones en el centro, especialmente en La Bahía, podrían reducir aún más la afluencia turística.

Preocupa que ataque en La Bahía disminuya el turismo del centro

“Es nuestro mayor temor que lo que sucede en La Bahía, el corazón comercial de Guayaquil, afecte a todos y que los clientes dejen de venir al centro”, expresó Jaime Segovia, administrador de un local de comida en la calle Panamá. Esta preocupación es compartida por Cinthy Veintimilla, quien advierte que estos hechos podrían disuadir a los turistas de visitar La Bahía.

Incluso antes de los últimos incidentes, los visitantes ya manifestaban inquietud por la inseguridad. “Honestamente, me pareció inseguro. Me decían: ‘No salgan ni a la esquina’. Y si salías, quítate anillos, cadenas y ni siquiera lleves el celular. Quedé tan prevenido que prácticamente no salí; estuve casi los cinco días en el hotel y pedí todo desde ahí porque me daba miedo salir”, relató una turista colombiana, quien coincide con una visitante brasileña que estuvo en Guayaquil para el partido Ecuador vs. Brasil.

“Según los ecuatorianos, la zona del estadio es muy peligrosa. Nos pidieron que camináramos en grupo, que no nos detuviéramos a grabar nada afuera y que no lleváramos los celulares a la mano”, contó la periodista brasileña Alinne Fanelli, en referencia al sector de San Eduardo, al oeste de Guayaquil. Sus declaraciones dieron la vuelta al mundo, dañando la imagen de la ciudad como destino seguro.

“Se debe reforzar la policía turística en Ecuador con personal especializado, como ocurre en Centroamérica y Europa. Además, sería ideal crear un comité de crisis para estos casos. En turismo y seguridad, aún estamos en pañales”, señaló Danna Marín, operadora turística en Guayaquil.

Otros aspectos negativos que destaca el análisis son el tráfico pesado que dificulta la movilidad, la falta de información turística y la escasa limpieza en las zonas periféricas.

No obstante, uno de los puntos positivos que sobresale es la gastronomía guayaquileña, reconocida como un gran atractivo para quienes visitan la ciudad.

Tras el atentado, la Policía Nacional realizó operativos en La Bahía, centro de Guayaquil. EXPRESO

