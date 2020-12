El turismo se estanca en Las Cataratas de Milagro

Los comerciantes del balneario Las Cataratas, uno de los sitios más visitados del cantón Milagro, sufren las consecuencias de la inseguridad, el coronavirus y la desobediencia. Así lo explica la residente Lourdes Cazar, quien como el resto de comuneros ha dedicado su vida a preparar comida en este espacio, que tiene como vecino al río Milagro.

Cazar recuerda que antes de la pandemia solo los domingos vendía al menos 200 bollos, además de otros platos, a los visitantes. Pero hoy esa realidad es otra, pues con suerte alcanza a vender la mitad, pero trabajando muchas más horas de lo previsto.

“Solo los clientes fijos nos visitan. Ellos vienen, comen y se van. Lamentablemente, esos pocos turistas también han sido ahuyentados por los últimos actos que aquí se han cometido”, explica.

Por no sentirse seguros, ahora los turistas nos piden la comida hasta para llevar. Evitan quedarse aquí y eso nunca pasaba. Nos preocupa y apena esa situación.

En el último feriado, por ejemplo, en el lugar los hinchas de un equipo de fútbol le lanzaron piedras y botellas a un ciudadano que se encontraba en el sitio con la camiseta del equipo contrario. La riña fue grabada y viralizada en redes sociales.

A esto se suma el hecho de que, ante la escasa afluencia de visitantes, Las Cataratas se ha convertido en el refugio de consumidores de alcohol y drogas.

Ya no visito el lugar porque más que familias, hay jóvenes bebiendo y haciendo relajo. El ambiente ya no es el de antes. No se percibe un ambiente y de entretenimiento. Ahora, que el virus sigue en el ambiente, hay que cuidarse de muchas más formas.



Roberto Macías,

habitante de Milagro