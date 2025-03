Tuberculosis en Guayaquil: expertos sugieren tomar estas acciones ante posible brote

Que Guayaquil sea declarada en emergencia ante los crecientes casos de tuberculosis. Así es la conclusión de expertos en medicina consultados por EXPRESO, además de la percepción de miedo y dudas que se evidencia en la ciudadanía que mira con recelo la situación sanitaria. Esto sucede tras el anuncio de Salud de que, en lo que va del año, se registran 520 nuevos casos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Aunque las autoridades de esta cartera de Estado indicaron que no era necesario levantar un cerco epidemiológico, los expertos consultados no coinciden con este criterio y sugieren más rigurosidad en cuanto a medidas a nivel nacional y especialmente en Guayaquil.

“En el año 2024 se presentaron alrededor de 5.000 casos de tuberculosis en Ecuador y más del 50% se reportaron en Guayas; esto nos quiere decir que hay que tomar muchas precauciones para evitar que la enfermedad continúe propagándose”, argumentó el doctor Rodrigo Cortéz, al advertir que esta enfermedad puede ser de rápida transmisión y propagación.

Para Cortez, que además es catedrático, la situación que ocurre actualmente en la Penitenciaria del Litoral (hay más de 500 reos con diagnóstico positivo), es una alerta que se debe considerar para tomar los correctivos, ya que el contagio entre los presos puede ser rápido, además de que podría complicar a los trabajadores del sitio y a los familiares que van a visitarlos.

“Se debe controlar la cadena epidemiológica con un cerco. Si la situación se mantiene así sin un riguroso cuidado, se puede volver hasta un brote epidémico”, contó el galeno, que espera no se llegue hasta esto, pero ve con preocupación la situación.

EXPRESO pudo conversar con un comerciante, que pidió la reserva de su identidad, y quien sufrió de tuberculosis hace 5 años, pero ya está recuperado. “Fui consumidor de drogas por mucho tiempo y en ese mundo hay muchas personas enfermas, pero no son diagnosticadas, yo me contagié así y gracias a mi familia me hice ver y después de un año logré sanarme”, relató el hombre al considerar que las cifras son mayores a las oficiales.

“Hay mucha gente que por descuido vive así y se automedica y resiste mucho tiempo. Luego que me dio a mí entendí porque murieron muchos conocidos. Ahora ya salí de eso, pero puedo decir que hay demasiados casos sin que la gente lo sepa”, dijo el hombre de 33 años.

El aumento de casos en la Penitenciaria del Litoral ha causado preocupación en ciudadanos que también piden que se tome más precaución a las autoridades para evitar una nueva epidemia en la ciudad.

“Deben tomarse todas las medidas necesarias. Es lamentable que la gente deba ser aislada, pero si así se puede cortar la enfermedad, hay que hacerlo”, dijo la comerciante María José López. “Mi trabajo me exige cercanía, no puedo dejar de trabajar, creo que empezaré a trabajar con mascarilla para cuidarme”, puntualiza la mujer.

Penitenciaria. Las autoridades confirmaron que hay 565 reos con diagnóstico positivo (aunque no necesariamente diagnosticados este año).

Por otra parte, el doctor Mario Paredes, explica que esta enfermedad, que es producida por una bacteria que ataca al sistema respiratorio, existe en varios países del mundo y no es exclusivo en Ecuador. Subraya que los cambios climáticos hacen que las afecciones respiratorias sean más prominentes y en condiciones de hacinamiento (cárcel) la transmisión puede ser más rápida. “Pero no tanto así en la ciudad con personas con buen sistema inmunológico”, comentó el especialista, que añadió que la tuberculosis es una enfermedad de inicio agudo, pero de carácter crónico por lo que los que la padecen deber ser tratados de forma inmediata y con el tratamiento oportuno.

“Cuando los pacientes se tratan con cualquier otra medicina incorrecta o tienen tratamientos incompletos empiezan a formarse pacientes considerados multidrogorresistentes ya que la medicación ya no funciona y se debe recurrir a otras combinaciones de medicación para combatir la bacteria”, explicó el también epidemiólogo, al recordar que en caso de que a la tuberculosis se le agregue otra enfermedad sería aún más complejo para los pacientes y podrían terminar en la muerte.

Especialistas piden nuevas medidas para evitar los contagios

Respecto al tema, Francisco Andino, exministro de Salud y actual coordinador de protocolo del foro permanente de salud, agregó que la tuberculosis es una enfermedad que se agrava aún más por la falta de diagnóstico temprano. Es por esto que resalta la urgencia de tener centros especializados para el tratamiento de esta enfermedad.

“Los pacientes andan de tumbo en tumbo sin tener un lugar fijo donde hacerse atender y en esa búsqueda por sanarse pueden llegar a contagiar a más personas. Es por eso que se necesita urgentemente un centro especializado para poder realizar los tratamientos de forma correcta y poder salvar vidas”, recalcó el exfuncionario, que consideró necesario la reapertura del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela, que era especialista en tratar esta patología y desde el 2018 se mantiene en abandono.

“Este era el sitio ideal. Desde su ubicación y su estructura era excelente para tratar estos casos, pero está abandonado. Los pacientes deben ser tratados con responsabilidad para que no haya una propagación aún mayor”, concluyó Andino.

