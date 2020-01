Tres días antes del plazo, al registro escolar le falta el 36 %

El rostro de Mónica Carranza, de 30 años, expresaba felicidad. Luego de dos años de intentarlo, por fin pudo inscribir a su hijo, a quien desea trasladar del sistema educativo particular al fiscal. En 2018 y 2019 lo intentó, pero no tuvo éxito, porque no presentó los requisitos exigidos para el trámite.

El menor cursa el tercer año básico en una institución educativa privada, pero Mónica dice que ya no cuenta con recursos para seguir pagando sus estudios. Por ello, la única opción es un plantel público. Ayer logró su objetivo, pero debe esperar hasta el 26 de febrero para saber a qué unidad deberá ir el próximo periodo lectivo.

En el régimen Costa, las inscripciones escolares 2020-2021, tanto en sedes de atención ciudadana como por el módulo de autoservicio (Internet), terminan este sábado 18 de enero.

Tengo dos años en Ecuador y busco una matrícula en primero básico para mi hijo de cinco años que hace tres meses llegó a este país. Allá en Venezuela estaba en un jardín.

Winderlin Albornoz,

venezolana



Desde el 25 de noviembre hasta el momento se han registrado 113.714 personas, pero el Ministerio de Educación espera inscribir una cantidad superior a la del ciclo pasado, cuando alcanzó las 178.000.

Pocas personas acuden a las 24 sedes habilitadas en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, donde 108 operadores están a cargo del proceso.

Las autoridades de Educación exhortaron a los padres a que realicen este trámite con anticipación. Con ello se evitarán las aglomeraciones y reclamos de última hora, dijeron.

A la sede del colegio Ati II Pillahuaso, ubicado en Clemente Ballén y Antepara, acudió Sandra Borja, quien quería inscribir a su hijo de cinco años a primero de educación básica.

Estoy contenta porque ya pude inscribir a mi hijo, pero debo esperar que le tomen un examen de ubicación. Él llegó de Venezuela hace cuatro meses, cursaba el séptimo año básico.

Carolina Hernández,

venezolana



Ella presentó la documentación requerida y en 10 minutos ya obtuvo el registro.

Gina Campos también logró registrar el nombre de su hija, quien actualmente estudia en un colegio particular, pero el próximo periodo escolar desea que esté en un plantel fiscal. "Estoy sin trabajo, ya no hay dinero para costear la educación privada", manifestó.

En cambio, Camila Zúñiga, otra madre de familia, no logró su objetivo, ya que ella buscaba un traslado de un colegio fiscal a otro fiscal y ese proceso aún no está habilitado. "Venga del 2 al 14 de marzo", le dijeron.

Las inscripciones de personas extranjeras, especialmente de venezolanos, prevalecen en las sedes. El año pasado se registraron 50.000. Y un número similar se espera ahora.

Los migrantes están sujetos a un examen de ubicación para situarlos en el curso correspondiente según sus saberes.

Aún no puedo inscribir a mi hijo. La planilla de energía eléctrica me registra la dirección antigua de mi casa y no la actual y eso sería un problema en la asignación de colegio.

Xavier Oleas,

guayaquileño



Asley Carreño, oriunda de Venezuela (Caracas), efectuó ayer el trámite de reconocimiento de estudios para su hijo de 10 años, para evaluar el curso al que le corresponde asistir el próximo ciclo lectivo.

El horario de atención en todas las sedes es de lunes a sábado, de 08:00 a 17:00 de manera ininterrumpida, mientras que mediante el módulo de autoservicio se puede realizar el proceso las 24 horas todos los días hasta el próximo sábado.

Hasta el próximo sábado los padres de familia pueden acudir a las sedes a inscribir a sus hijos. Martha Torres / EXPRESO

En las sedes se atiende a los aspirantes que ya tengan hermanos en el sistema educativo fiscal, y que ingresen por primera vez a Educación Inicial o primero de Educación General Básica (EGB); cambio de sostenimiento de particular, fiscomisional o municipal a fiscal desde primero de EGB hasta tercero de Bachillerato General Unificado (BGU); y aspirantes que deseen acceder a Educación Intercultural Bilingüe.

Para ello deben llevar el número de cédula del aspirante, número de cédula del representante, planilla de energía eléctrica de uno de los últimos tres meses del domicilio o lugar de referencia del aspirante, correo electrónico del representante, número celular del representante y libreta de calificaciones (para aspirantes que procedan de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal). Al finalizar el proceso, el padre de familia recibe el certificado de inscripción vía correo electrónico.