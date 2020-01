Inscripción escolar: Faltan cuatro días para que termine el proceso

Quedan cuatro días para las inscripciones escolares del régimen Costa 2020-2021, tanto en sedes de atención ciudadana como por el módulo de autoservicio.

Hasta el momento se han registrado 113.714 aspirantes para el sistema educativo fiscal.

El horario de atención en todas las sedes es de lunes a sábado, de 08:00 a 17:00 de manera ininterrumpida, mientras que mediante el módulo de autoservicio se puede realizar el proceso las 24 horas todos los días hasta el 18 de enero de 2020.

Pocas personas acuden a las 24 sedes habilitadas en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Allí hay 108 operadores que ofrecen esta ayuda.

Las autoridades de Educación exhortaron a los padres de familia a que realicen este trámite con anticipación. Con ello se evitará las aglomeraciones y reclamos a última hora, dijeron.

Busco un cambio de colegio particular a fiscal para mi hijo, porque no tengo para seguir pagando pensiones. Ojalá pueda conseguir un cupo en el sistema educativo público. Margarita Moreno

En la sede del colegio Ati II Pillahuaso, ubicado en Clemente Ballén y Antepara, acudió la mañana de este martes 14 de enero, Sandra Borja, quien quería inscribir a su hijo de cinco años a primero de educación básica. Ella presentó la documentación requerida y en 10 minutos ya obtuvo el registro.

Gina Campos, también logró registrar el nombre de su hija, quien actualmente estudia en un colegio particular, pero el próximo periodo escolar desea que curse en un plantel privado. “Estoy sin trabajo, ya no hay dinero para costear la educación privada”, manifestó.

En cambio, Camila Zúñiga, otra madre de familia, no logró su objetivo, ya que ella buscaba un traslado de un colegio fiscal a otro fiscal y ese proceso aún no está habilitado. “Venga en marzo”, le dijeron a la ama de casa, quien busca el traslado para un colegio emblemático.

Los requisitos que se debe llevar a sedes de atención ciudadana son: Número de cédula del aspirante (no es necesario presentar original u copia de la cédula); número de cédula del representante (no es necesario presentar original u copia de la cédula); planilla de energía eléctrica de uno de los últimos tres meses del domicilio o lugar de referencia del aspirante; correo electrónico del representante; número celular del representante; y libreta de calificaciones (para aspirantes que procedan de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal).

Los padres, madres o representantes legales que no cuentan con acceso a internet pueden acercarse a cualquier Infocentro del país para realizar el proceso.

Dentro del proceso de asignación participan todas las instituciones educativas fiscales por lo que inscribirse a tiempo incrementa las posibilidades de acceder a una institución educativa cercana a su domicilio conforme la disponibilidad de oferta.

En caso de que la inscripción no sea realizada por el padre, madre o representante legal del aspirante, es necesario que la persona que realiza el proceso cuente con una autorización por parte del padre, madre o representante legal.

En las sedes de atención se atienden los siguientes casos: aspirantes que ya tengan hermanos en el sistema educativo fiscal, y que ingresen por primera a Educación Inicial y o primero de Educación General Básica (EGB); cambio de sostenimiento de particular, fiscomisional o municipal a fiscal desde primero de Educación General Básica (EGB) hasta tercero de Bachillerato General Unificado (BGU); y aspirantes que deseen acceder a Educación Intercultural Bilingüe.

Las inscripciones escolares se mantendrán hasta el sábado 18 de enero Martha Torres / EXPRESO

Al finalizar la inscripción, el padre de familia o representante legal recibe el certificado de inscripción vía correo electrónico.

A partir del 26 de febrero los padres podrán conocer el plantel asignado a sus hijos.

Los estudiantes que ya se encuentran en el sistema educativo fiscal no deben realizar la inscripción, ya que su proceso de matriculación es automático.