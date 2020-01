Decenas de padres de familia acuden desde tempranas horas, de este lunes 6 de enero de 2020, a las 24 sedes que se han instalado en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) para la inscripción escolar del régimen Costa 2020-2021.

La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Alexandra Higgins, ha recorrido dos sedes ubicadas en el colegio Ati II Pillahuaso (Antepara y Clemente Ballén), en el centro de Guayaquil; y en el colegio Camilo Destruge (Argentina y la Novena), en el suburbio de la ciudad, con la finalidad de constatar que el proceso se desarrolle con normalidad.

Hasta las 11:00 se atendieron a cerca de 30 padres, en ambas sedes. Allí acudieron padres ecuatorianos y extranjeros que desean un cupo en algún plantel para sus representados.

El Santistevan incorpora la Robótica a su pénsum académico Leer más

Este es el caso de Marilyn Bustillos, de origen venezolana (Caracas), quien vive en Guayaquil desde hace dos años.

Ella quiere cupo para educación inicial, para su niña de cuatro años. “El año pasado no alcancé a matricularla, ahora espero logra el objetivo”, dice la madre de familia, mientras espera ser atendida.

Carmen Tenorio, ecuatoriana, también realizaba el trámite. Ella quiere cambiar a su hijo que está en un colegio particular, a uno fiscal. “Ya no hay dinero para seguir pagando pensiones mensuales”, manifiesta.

Esta fase de inscripción se llevará a cabo hasta el sábado 18 de enero para niños y jóvenes que desean ingresar por primera vez al sistema de educación público.

La carrera para obtener un cupo en los planteles fiscales comenzó el 25 de noviembre pasado, bajo la modalidad de autoservicio, es decir, donde los padre de familias inscriben a sus hijos por Internet.

Según la Subsecretaria de Educación, hasta el momento hay 30.000 niños que se han registrado bajo esa modalidad. Esta cifra es superior a la del año pasado, en este mismo periodo, cuando lo hicieron 27.000, indicó.

Educación de calidad para todos Leer más

Al momento, en las sedes tradicionales se atiende a los padres que por algún motivo no pueden registrar a sus hijos por autoservicio y requieren la ayuda de algún operador que los ayude con el trámite respectivo.

Hay 24 sedes tradicionales donde los padres pueden inscribir a sus hijos. Martha Torres / EXPRESO

En las 24 sedes hay 108 operadores que ofrecen esta ayuda. El 90 % de ellos son profesionales que tienen un cuarto nivel de instrucción superior.

El horario de atención en todas las sedes es de lunes a sábado, de 08:00 a 17:00 de manera ininterrumpida, de acuerdo con el último dígito de cédula de la madre, padre de familia o representante legal.

El lunes se atenderá a los dígitos 0 y 1; martes: 2 y 9; miércoles: 3 y 8; jueves: 4 y 7; vienes: 5 y 6; y sábado: todos.

Para la inscripción escolar los padres deben llevar los siguientes requisitos: número de cédula del aspirante (no es necesario presentar original u copia de la cédula); número de cédula del representante (no es necesario presentar original u copia de la cédula); planilla de energía eléctrica de uno de los últimos tres meses del domicilio o lugar de referencia del aspirante; correo electrónico del representante; número celular del representante; y libreta de calificaciones (para aspirantes que procedan de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal).

El fortín de Punta de Piedra está indefenso ante el olvido Leer más

En las sedes se atiende a los aspirantes que ya tienen hermanos en el sistema educativo fiscal, y que ingresen por primera vez a Educación Inicial o a primero de Educación General Básica (EGB); cambio de sostenimiento de particular, fiscomisional o municipal a fiscal desde segundo de Educación General Básica hasta tercero de Bachillerato General Unificado (BGU); aspirantes que deseen acceder a Educación Intercultural Bilingüe; y aspirantes que se encuentren en casos excepcionales como: movilidad humana, reinserción educativa, educación especial e inclusiva, vulnerabilidad, refugiados o jornada nocturna.

Al finalizar la inscripción, el padre de familia o representante legal recibe el certificado de inscripción vía correo electrónico.

Para conocer las sedes de inscripción tradicionales más cercana, los padres pueden consultar en esta página

A partir del 26 de febrero los padres podrán conocer el plantel asignado a sus hijos.

Los estudiantes que ya se encuentran en el sistema educativo fiscal no deben realizar la inscripción, ya que su proceso de matriculación es automático.