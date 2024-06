El trato de un docente con un estudiante da paso a las críticas

Un video de no más de dos minutos se viralizó en las redes sociales y dio cabida a una serie de denuncias por parte de los estudiantes universitarios, respecto al trato de un docente de la Universidad de Guayaquil. Hoy la institución educativa analiza si el video es real y, de ser así, cuándo fue registrado.

Según se observa en la imagen, que muestra a varios alumnos conectados para recibir una clase virtual con el profesor en cuestión, uno de los jóvenes le comunicó que fue víctima de asalto y que por lo tanto no pudo estar conectado en algunas clases. El docente, como se escucha en el video, le pide pruebas -como grabar a los testigos del hecho- para creerle. Y fue precisamente esta acción la que generó la polémica.

Varios alumnos de la institución y guayaquileños que han visto el video catalogan al catedrático incluso de indolente.

"Me parece irreal que un profesor, sabiendo cuál es la realidad del país y a lo que nos enfrentamos todos los ecuatorianos a diario, esté pidiendo pruebas. Por favor, no es la primera vez que pasa esto en una universidad del país. Un poco más de empatía", sugirió Bernardo Castillo, guayaquileño de 24 años

El profesor esta en lo correcto. El estudiante debe presentar evidencia, el ejemplo que da el profesor es que está fuera de lugar. Allí el justificativo que debería presentar el estudiante es una denuncia en la Fiscalía, que incluso es en línea. Eso seria todo, sino realmente no ha pasado nada. Michael Aizprúa @Theonlymikeice

No obstante, entre los comentarios, también hay posturas que defienden a lo dicho por el profesor. "¿Por qué no avisó con tiempo a otra persona? ¿A algún compañero? ¿Al rectorado o equipo de soporte de decano? ¿Por qué no envió un email? ¿Era el único celular que había en su casa para conectarse con el resto? No quiero sonar a indolente ni mucho menos, pero había formas de evitar esta situación", sugirió Carlos Vásquez, guayaquileño de 35 años.

Frente a esta situación, la Universidad de Guayaquil informó, a través de un comunicado a EXPRESO, que está investigando el caso. "En relación a lo publicado en las redes sociales, la Universidad de Guayaquil está realizando la validación con la Dirección de Gestión Tecnológica de Información la (DGTI) de la veracidad del video publicado".

No obstante, añade la entidad, se informa de los protocolos a seguir en estos casos y de las instrucciones que se emiten oportunamente a docentes y estudiantes por los canales regulares de la Universidad de Guayaquil. "El estudiante, si se sentía afectado por faltas debió solicitar la justificación por los órganos regulares. De acuerdo a la normativa, tenía 10 días para hacerlo presentando los documentos de descargo o pedir el acompañamiento o soporte del Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil", precisó; al detallar los artículos que justifican y de qué forma las inasistencias.

¿Dónde queda la empatía por parte del docente? Y cómo el estudiante puede llevarle o dar evidencia de un asalto. ¿La próxima vez que le roben acaso le debe decir al delincuente que lo deje filmar para las respectivas "evidencias" para poder justificar una falta? Naldo Restrepo @rey_dante

"La solicitud de justificación de inasistencias (ya sea por enfermedad, calamidad doméstica, caso fortuito de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, por embarazo de riesgo...) será presentada por el estudiante o su representante ante el docente de la asignatura, dentro de los 10 días hábiles contados a partir del día en que se registra la inasistencia, con la finalidad de que el docente justifique las faltas en observancia a lo expuesto a la ley", informó.

En caso de negativa del docente o de que el Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) ya se encuentre cerrado, el director de Carrera deberá emitir un certificado en el cual se indique que la justificación presentada por el estudiante en el periodo lectivo indicado no exceda el 10 % de las horas totales de la asignatura, tomando en cuenta que el estudiante debe cumplir con al menos el 70 % de asistencia a clases, precisó; haciendo hincapié en que en caso de presuntos delitos de robo y hurto, como situación de caso fortuito de fuerza mayor se recomienda además generar la denuncia en línea a través de la página de la Fiscalía www.fiscalia.gob.ec/bienvenidos-al-formulario-en-linea-para-el-registro-de-presuntos-delitos-de-robo-y-hurto/

Según el artículo 77 del Reglamento General de Formación Académica y Profesional de Grado

de la Universidad de Guayaquil, para la aprobación de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, el estudiante deberá cumplir con al menos el 70 % de asistencia a clases programadas.

El estudiante únicamente podrá justificar debidamente hasta el 10 % de las inasistencias, las cuales se registrarán en la plataforma SIUG como asistencias. El registro de las asistencias será de responsabilidad del docente, y se realizará a través de la plataforma del Sistema Integrado SIUG. La asistencia será el promedio de la sumatoria del primero y segundo parcial, considerando que se registrará sobre el 100% en cada parcial, asegura la Universidad de Guayaquil.

