Traslado escolar: no todos los padres lograron el objetivo

La fase de traslado de estudiantes entre colegios fiscales para el periodo lectivo 2020-2021, en el régimen Costa, culminó la noche del domingo pasado con un saldo amargo para algunos padres de familia que no pudieron conseguir su objetivo.

Mariuxi Hidalgo, quien tiene dos hijos en diferentes colegios, no logró que estos puedan estudiar en el mismo centro educativo. “Uno está en décimo año en el Dolores Sucre y el otro pasó a octavo en el Juan Montalvo. Nosotros vivimos en la ciudadela Martha de Roldós y por eso solicité el traslado para el primer colegio, que me queda más cerca de casa, pero me dijeron que no había disponibilidad. Mis hijos seguirán estudiando en planteles separados”, lamentó la madre de familia, quien señaló que el año pasado también lo intentó, pero tampoco pudo lograrlo.

Dos veces asistí a una sede educativa para tramitar un traslado para mi hijo, debido a que hace dos meses nos cambiamos de domicilio, pero no lo logré.

Narcisa Vicuña,

madre de familia



La misma suerte corrió Carlos Medina, quien solicitó el traslado de su hijo que estudia en el Alfredo Llerena, ubicado en Oriente y Machala (sur de Guayaquil). Dice que él ahora está viviendo en el Guasmo Sur y que cerca de su vivienda hay algunos planteles en los cuales podría estudiar su representado. “Acudí dos veces a la sede cercana, pero no pudieron hacerme el cambio”.

La fase de traslado se desarrolló del 2 al 15 de marzo. Durante este periodo se realizaron 25.947 cambios en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Gracias a Dios logré que mis dos hijos estudien en el mismo colegio. Ahora estoy más tranquilo porque haré un solo viaje para irlos a dejar a clases.



Ángel Maridueña,

padre de familia



Las autoridades de Educación recordaron que a todos los estudiantes del sistema fiscal se les asigna automáticamente el cupo al siguiente año lectivo. Sin embargo, anotaron, los padres hacen los traslados por tema de ubicación o por emparejarlos con sus hermanos.

“Si el alumno fue asignado al mismo circuito educativo en el que reside (3,5 kilómetros a la redonda), no aplica el cambio de cupo en los centros”, explicó Daniel Pinos, director de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa de la Zona 8.

Me prometieron que en abril me darán una respuesta sobre el traslado a un colegio técnico que solicité para mi hija, que va a primero de bachillerato. Debo esperar.

Odalis Bustamante,

madre de familia



Pero Adriana Gómez refuta aquello. “Mi hijo que va a primero de bachillerato quiere estudiar refrigeración o mecánica, pero el colegio en el que está actualmente no tiene esta especialización. Por eso busqué el traslado para un establecimiento técnico que está cerca a mi domicilio, pero me informaron que no hay cupos. No sé qué hacer”, manifestó desesperada la ama de casa.

En la Zona 8 hay 90 planteles que ofrecen bachillerato técnico, pero no son suficientes para la demanda de estudiantes que al culminar el décimo básico desean seguir una especialidad que les permita insertarse en el mercado laboral.

Los cupos son asignados a los alumnos que se vienen educando dentro de la misma institución desde años anteriores. Por eso es difícil entregar las plazas existentes a quienes pertenecen a otra institución o a otro sostenimiento (fiscomisional o particular), argumentaron en días pasados las autoridades de Educación.

Algunos padres no lograron trasladar a sus hijos a colegios cercanos a sus domicilios. FREDDY RODRIGUEZ

Así como hay padres descontentos, también hay otros que están satisfechos con el proceso. Este es el caso de María Matamoros, quien consiguió trasladar a sus dos hijos a un colegio que queda a tres cuadras de su casa. “Voy a ahorrarme el pasaje porque podrán irse caminando y también reducirán el tiempo de viaje”, comentó.

NUEVA FECHA PARA MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Después de la fase de traslados, estaba prevista la habilitación de la matriculación extraordinaria, que se desarrollaría del 18 al 27 de marzo en las sedes de atención. No obstante, este proceso ha sido reprogramado por el Ministerio de Educación, debido a la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del coronavirus.

Las autoridades educativas han señalado que en las próximas horas darán a conocer el nuevo cronograma para esta actividad.

En este ciclo lectivo 2020-2021 se registraron 144.746 estudiantes que ingresarán por primera vez al sistema educativo fiscal del régimen Costa. En la Zona 8 el número de escolares registrados llegó a 55.902. Asimismo, se solicitaron 37.809 cambios del sistema privado al público, de los cuales 22.290 son de la Zona 8.

En el país hay 16.301 planteles, de los cuales 12.334 son fiscales y 3.295 particulares.