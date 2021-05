Transporte urbano: “La medida no varía hasta que suba el pasaje o baje el diésel”

El anuncio no quedó solo en palabras. Ayer, alrededor de 2.700 unidades de transporte público urbano dejaron de circular en Guayaquil. A las 12:00, como un día antes lo había anticipado la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), los buses se fueron retirando; y en los paraderos y veredas no se vio nada más que pasajeros confundidos y aturdidos. Querían dirigirse a sus trabajos o retornar a sus hogares. A partir de las 16:00 el escenario se complicó todavía más.

“Es increíble que esto esté pasando. Necesito ir a la Alborada, regresar a casa. Solo vine a una cita médica. No sé cómo volver”, dijo angustiada Romina Carbo, de 27 años, una de las tantas personas que se encontraban en la llamada ‘entrada de la 8’ negociando con un taxista el valor a pagar por el trayecto.

La cifra 2.700 buses son los que circulan en Guayaquil y por la medida trabajan de 04:00 a 12:00.

En el sitio, donde a partir del mediodía las unidades empezaron a cerrar sus puertas y cuyos conductores, sacando la cabeza por las ventanas, advertían que laborarán en horario reducido (de 4:00 a 12:00) de forma indefinida hasta que el pasaje suba o el valor del diésel baje, las aglomeraciones empezaron a tomar forma.

Reuniones. Fetug señaló que desde antes de febrero de este año vienen reportando al Gobierno central y local la crisis económica que atraviesan.

En ese punto, cerca de las 13:00 había pasajeros, como la enfermera Ariana Saltos, que se preguntaban entre sí cuál era su destino, para armar una ruta y pagar entre todos el mismo taxi. “No me queda de otra, quiero ya regresar. Mi hermana, que trabaja en un negocio de la avenida 25 de Julio, hará lo mismo. Ella sale a las 16:00”, precisó la residente de la ciudadela Alborada.

Espera. En el norte, más de un pasajero esperó una hora a que las unidades llegaran. A la final, la mayoría optó por el taxi o incluso por caminar, si era cerca. Miguel Canales Leon

Un escenario similar, que tampoco es nuevo, fue el que este Diario evidenció en sectores como la Alborada y el centro, donde hubo usuarios que llevaban más de una hora esperando el bus.

Está medida, como publicó EXPRESO ayer, se da en respuesta a las preocupaciones que tiene el gremio frente a la falta de respuesta de la Empresa Pública de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) y del Municipio, ante el análisis del impacto del alza del combustible en la operatividad de los automotores, lo que desgasta la economía del sector, ya golpeada por las deudas, el aumento del costo de los repuestos y no tener utilidades a propósito del aforo reducido.

La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas anunció que desde hoy volverán a la modalidad de horario reducido, ahora de 04:30 a mediodía. — Diario Expreso (@Expresoec) May 21, 2021

Pero ayer, las reacciones por parte de las entidades tampoco llegaron. Por lo que, a decir de Christian Sarmiento, presidente de Fetug, las acciones continuarán. Eso sí, este lunes que el presidente electo Guillermo Lasso se posesiona, enviarán a su despacho una carta detallándole sus necesidades.

Realmente necesitamos que el pasaje sea de 50 centavos, pero pedimos que sea de 40 porque entendemos la crisis que hay. Vamos a enviar una carta al nuevo presidente, Lasso.

Christian Sarmiento,

presidente de Fetug

El pedido de los transportistas, precisa Sarmiento, se centra en que si se congela el precio del combustible, se incremente entonces el precio del pasaje a 40 centavos. “Solo si el galón del diésel regresa a un dólar no sería necesario subir el pasaje. Vamos a mantener la medida hasta que exista una solución real, porque no nos alcanza el dinero. Antes de la pandemia en un día atendíamos a 600 pasajeros, ahora a 300; y a eso hay que añadir que el precio del combustible se incrementó en un 49 %, así como el precio de los repuestos”, declaró a EXPRESO.

Así permanecieron las paradas en distintos puntos de la ciudad, desde el mediodía de ayer. CHRISTIAN VASCONEZ

El líder de los transportistas aseguró que con medidas como esta, que se realizó ya en la ciudad hace dos meses, con el fin de dialogar con las autoridades y fijar acuerdos para paliar la crisis que vive el gremio, no promueven la violencia y menos aún obligan a que los integrantes de Fetug trabajen solo hasta determinado horario. Afirmó que quien quiera seguir laborando, puede hacerlo. No obstante, prácticamente todos se acogieron a la medida en busca de un cambio.

Sobre esta situación, hasta el cierre de esta edición la ATM mantuvo silencio. Vía correo electrónico, EXPRESO solicitó conocer qué medidas prevén tomar al respecto, si ya han analizado qué tan afectado está el gremio, si es viable subir el pasaje y cuándo se reunirán con los representantes del transporte urbano. Pero las respuestas no llegaron.

Rechazamos que se incremente el precio del pasaje del bus urbano. Por esto nos hemos reunido con otros líderes comunitarios para levantar la voz en nombre del pueblo.

Guillermo Leones,

coordinador de la Confederación Unitaria de Barrios

Otro pedido que hará el gremio al Gobierno entrante radica en que les amplíen los plazos para pagar el crédito por las unidades que tienen. “El 68 % de los buses que circulan en la ciudad todavía no se terminan de pagar. Son unidades nuevas. Se pagan entre $ 1.600 y $ 2.300 mensuales. No nos alcanza”, sentenció.

Consultado sobre la situación que atraviesa el gremio y la posibilidad de que se baje el precio del diésel, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dijo que esa acción no se tomará y que será la nueva administración la que lo decidirá. Explicó que para ayudar al sector se redujo la tasa del combustible del 5 % al 3 %, y eso al país le cuesta $ 200 millones.

A fin de evitar las aglomeraciones de la Metrovía, hubo quienes optaron por el taxi. En algunos puntos, los pasajeros preguntaban los destinos a los que iban para compartir el pago. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Frente a la paralización, los usuarios hicieron un llamado a que se busque una solución, pero hicieron énfasis en que no se suba el pasaje. “No me alcanzaría el sueldo. Por la pandemia gano ahora menos, y a diario utilizo dos buses de ida y dos de regreso. Realmente no me alcanzaría para vivir”, manifestó la usuaria Grace Valencia.

Es una postura apoyada por los líderes comunitarios. “Ayer nos reunimos entre varios activistas sociales del Puerto Principal y decidimos decir ‘no’ al alza del pasaje”, dijo Guillermo Leones, coordinador de la Confederación Unitaria de Barrios de Ecuador.