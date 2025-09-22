Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Domingo Comín.
Foto referencial de la avenida Domingo Comín, al sur de Guayaquil.ARCHIVO EXPRESO

Tránsito en Guayaquil: tramo de la avenida Domingo Comín estará cerrada por 60 días

El cierre inicia este 22 de septiembre. El carril de la Metrovía será compartido. Conoce los detalles

Un nuevo cierre vial vuelve a complicar la movilidad en Guayaquil. Este es uno más de los varios que EXPRESO ha reportado en los últimos meses y que han generado incomodidad entre los ciudadanos, quienes aseguran que la planificación de obras no siempre va de la mano con medidas efectivas de movilidad.

RELACIONADAS

En esta ocasión, la afectación será en el sur de la ciudad. La avenida Domingo Comín, a la altura del sector Caraguay, permanecerá cerrada en su totalidad desde este  22 de septiembre y durante al menos 60 días, según confirmaron autoridades municipales.

Detalles del cierre de la avenida Domingo Comín

El cierre responde a los trabajos de reconstrucción de la calzada, una intervención considerada necesaria por el deterioro de la vía, pero que obligará a conductores, comerciantes y residentes de la zona a reorganizar sus rutinas de traslado.

tránsito Samborondón

Samborondón: Residentes denuncian colapso vial por exceso de construcciones

Leer más

Durante el tiempo que duren las labores, se habilitará un carril compartido con la Metrovía, lo que anticipa una mayor congestión en horas pico. Usuarios del sistema de transporte masivo ya han expresado su preocupación por posibles retrasos.

Como alternativa, se ha dispuesto el uso de las siguientes rutas: calle H – General Robles Chambers – José Estrada Coello; y avenida José Vicente Trujillo – Francisco Segura. Estas vías funcionarán como desvíos mientras avancen los trabajos.

La ciudadanía, sin embargo, insiste en que los anuncios de cierres llegan con poco tiempo de anticipación y sin una estrategia clara de control vehicular. “Siempre nos enteramos cuando ya es tarde, cuando el tráfico está hecho un caos”, cuestionan vecinos del sector.

Con este nuevo cierre, se suman más frentes de obra en la ciudad, lo que reabre el debate sobre la necesidad de un cronograma integral que garantice tanto la ejecución de proyectos viales como la movilidad diaria de miles de guayaquileños.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cortes de agua afectan a ocho sectores de Quito este lunes 22 de septiembre

  2. La capacidad portuaria de Ecuador aún tiene espacio para crecer

  3. El supertifón Ragasa, mayor tormenta del año, amenaza a varios países

  4. Imbabura, el centro de las protestas durante el paro nacional de septiembre 2025

  5. Tragedia en la Segunda Categoría: 3 futbolistas asesinados en 9 días en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos