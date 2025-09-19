Nuevo cierre vial en el norte de Guayaquil del 19 al 24 de septiembre

La avenida de Las Américas sufrirá un nuevo cierre en las vías. Conoce todos los detalles

La avenida de Las Américas ha afrontado varios cierres en el 2025.

Los guayaquileños deberán enfrentarse nuevamente a un cierre vial en medio de una ciudad marcada por constantes intervenciones en sus calles y avenidas.

En esta ocasión, los trabajos corresponden a la ampliación de la parada Metrovía Aviación Civil, ubicada en la avenida de las Américas, donde se realizarán cierres parciales en sentido sur–norte.

De acuerdo con la programación oficial, el 19 de septiembre se ejecutará la fundición de una rampa entre las 10h00 y 12h00. Además, entre el 19 y 20 de septiembre, de 22h00 a 05h00, se efectuarán descargas de materiales.

Mientras que del 22 al 24 del mismo mes se instalará la estructura de puertas mecánicas, también en horario nocturno.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar contratiempos. Sin embargo, usuarios consultados consideran que los avisos suelen llegar tarde, lo que incrementa la congestión vehicular.

Ciudadanía pide mejor planificación en obras

El cierre se suma a una lista de restricciones que en los últimos meses han complicado la movilidad en Guayaquil. Obras de construcción de pasos elevados, ampliación de vías principales y reparaciones de calles deterioradas han provocado desvíos y cierres temporales en distintos puntos de la ciudad. Para muchos conductores, estas intervenciones, aunque necesarias, terminan generando un “laberinto” de obstáculos que afectan la rutina diaria.

Expertos en movilidad han señalado que el problema no radica únicamente en la ejecución de los trabajos, sino en la falta de una planificación integral de cierres y desvíos. “Si cada semana se bloquea una vía distinta, el tránsito nunca fluye de manera adecuada. Hace falta coordinar mejor los tiempos de obra y la comunicación con los ciudadanos”, explicó Gabriel Galindo, arquitecto y especialista en movilidad.

En contraste, las autoridades municipales insisten en que los cierres son inevitables y forman parte de un proceso de modernización de la infraestructura vial y del sistema Metrovía.

La discusión sobre los cierres viales en Guayaquil vuelve a poner en evidencia el desafío de equilibrar el desarrollo urbano con la movilidad ciudadana. Mientras tanto, los usuarios deberán adaptarse una vez más a los desvíos y planificar con cuidado sus recorridos.

En la Juan Tanca Marengo también se realizan trabajos. Cortesía

