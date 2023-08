Transitar por el bulevar 9 de Octubre, un enredo cotidiano

El bulevar 9 de Octubre es una de las zonas insignias de Guayaquil, de hecho su nombre hace referencia a la independencia de la ciudad, sin embargo el estado en el que se encuentra la ruta no demuestra lo que uno quisiera. Desorden, irrespeto, abandono, mendicidad y falta de iluminación nocturna es lo que se observa en la histórica avenida.

Guayaquil: Extorsionadores detenidos en flagrancia son liberados en menos de un día Leer más

El tramo que va desde la calle Machala hasta la Tungurahua, donde no hay más de nueve cuadras, que en kilómetros reflejan uno, fácilmente podría recorrerse en dos o tres minutos, pero el tráfico, a decir de los conductores, es caótico.

Lea también: Los olores y las historias del centro de Guayaquil

Sumado al irrespeto de algunos conductores, en especial de buses, como lo corroboró EXPRESO, el recorrido puede extenderse hasta unos 20 minutos. Sí, leyeron bien: 20 minutos para recorrer apenas un kilómetro.

Ubicación El problema principal está entre las calles Machala y Tungurahua. Son 9 cuadras llenas de quejas ciudadanas.



Sin embargo, el principal reclamo que nace de los conductores recae en la falta de poda de decenas de arbustos allí levantados, que se convierten en una especie de trampa, puesto que sus ramas tapan completamente los semáforos y una que otra señalética.

“No se los ve, sencillamente es como que si no hubiera semáforos. En ocasiones voy apurado y me doy cuenta o recuerdo que en determinado punto se encuentra uno y me toca frenar a raya, cuando tengo ya prácticamente el vehículo de atrás encima, que tampoco lo vio”, reconoce el conductor Danilo Rodríguez, quien asegura haberse salvado ya varias veces de los accidentes. “Si no fuera porque ya tengo noción de dónde están, ya hubiese sido víctima o el causante de varios choques ahí. Es un peligro circular a ciegas porque los semáforos no se observan”, sentencia Rodríguez, quien añade que pese a tener noción de que en casi todas las cuadras hay semáforos, continúa siendo un constante peligro para todos.

Para Telmo Morocho, un comerciante del sector, en esa zona se han vuelto recurrentes los accidentes de tránsito. La primera causa, a juicio de la ciudadanía, se da por la falta de visibilidad de los semáforos. “Está bien que la arteria tenga sombra y arbustos, que es lo que le hace falta a Guayaquil y hace linda y viva esta avenida. Pero urge que los poden, no que los talen, eso jamás. Que lo hagan para resolver un problema que podría hacer más amigable la avenida. Este es el bulevar 9 de Octubre, todo debería estar perfecto en esta ruta que nos conecta con el centro. Otro sector que debería estar en perfectas condiciones para atraer al turista y al mismo guayaquileño”, piensa el comerciante, quien asegura que por mes al menos es testigo de diez choques.

Irrespeto. Peatones y conductores irrespetan las señales de tránsito. Christian Vinueza

Frente a esta situación, EXPRESO consultó al Municipio y a la ATM sobre cuándo se podarán las especies, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Guayaquil: Tres contratistas en la ciudad han sido objeto de extorsión Leer más

Sin embargo, la desatención de las áreas verdes no es el único problema. Durante los recorridos que realizó este Diario se evidenció que ni los conductores ni los peatones respetan las señales de tránsito. A lo largo de la calle hay varios letreros que prohíben girar en U, o hacia la derecha e izquierda, sin embargo pocos hacen caso al letrero.

Lea también: Todo está en contra del peatón en el centro de Guayaquil

“Es como si la gente no pudiera leer o ver lo que dicen las enormes líneas de colores negro y rojo. Hay quienes irrespetan las señales incluso frente a los agentes de tránsito. Es inaudito todo. Es un enredo desplazarse por el lugar”, advierte el habitante de La Saiba, Daniel Chacón, quien a diario toma esta ruta para ir y venir de su hogar.

Me apena que todo en la 9 de Octubre esté mal: el tráfico, las áreas verdes, las aceras, el entorno, todo.

Darío Real, conductor

“Es innecesaria esta señal, deberían dejarnos girar y ya. No tiene sentido”, dijo un conductor que fue increpado por EXPRESO al observar que cometía esa infracción. “Yo sé que está mal y quizá merezca la multa, pero por favor que la ATM o el Municipio revise si realmente esas señales sirven para algo, por favor”, dijo el ciudadano, quien fue criticado por el resto de conductores que tildó su infracción como la causante de los atascos.

“Si respetara y lo hiciera el resto, esta vía no sería caótica. Pero no hay multas. Es como si hasta los vigilantes estuvieran hartos de ver cómo aquí, con su presencia o sin ella, con letreros y sin ellos, la situación no mejora”, opina Gabriel Recalde, también conductor.

Con respecto a los peatones, este Diario pudo ver cómo pasaban de una acera a otra zigzagueando entre los autos y no usando el paso de cebra. Más de uno se saltó hasta las jardineras y se chocaba con los vendedores informales y personas en situación de calle que pedían dinero.

Los arbustos necesitan una poda urgente, están frondosos y no se ven los semáforos, no se ve nada. Telmo morocho, comerciante

La excusa de ellos fue que de no “ser vivo y pasar cuando se pueda”, se harían “viejos esperando a que la luz del semáforo” cambie.

Alerta en el centro de Guayaquil por un auto abandonado con cinco tanques de gas Leer más

En 9 de Octubre y Tungurahua, y en la intersección con Esmeraldas es donde más se concentran los vendedores informales que ya prácticamente han hecho de estas esquinas su trabajo. Su presencia ha engordado la lista de quejas , ya que -según denuncia la ciudadanía- entre ellos se camuflan delincuentes.

“No todos son buenos o humildes y requieren de unas monedas para vivir. Algunos son delincuentes, lo he visto”, dijo Marlon Román, un conductor de un expreso escolar.

Mientras pasan las horas llega la ‘hora pico’, cerca de las 17:00 y todos los males se juntan. Allí los atascos parecen no terminar hasta las 19:00 o las 19:30 que este bulevar entonces se apaga y, para muchos, se convierte en una zona roja y deprimente.

¿Te interesó esta noticia? SUSCRÍBETE AQUÍ