“¿Por qué no trabajan en la noche o en horarios que no haya tanto tráfico? Es inaudito que escojan las mañanas para cerrar las vías”, cuestiona Romina Párraga, una estudiante universitaria que reclama por el cierre de una parte de la calle Machala. “Yo no soy especialista, pero sé que a esta hora normalmente hay tráfico y si cierran una parte de la vía, obvio será peor”, indica molesta la mujer de 26 años.

En la avenida Machala y Gómez Rendón, un carril fue cerrado en las primeras horas de este viernes ,debido a los trabajos de mantenimiento vial que se realizan, lo que ha causó molestia en los conductores.

Decenas de conos evitaban el acceso a una zona, mientras trabajadores realizaban las labores de bacheo, esto a pocos metros del Colegio Nacional Guayaquil

En la avenida Machala se observaron largas filas de vehículos CORTESÍA

Enormes filas de vehículos también se observaron en la vía Perimetral y Los Ángeles, sentido 25 de Julio. Esto debido a los trabajos en ejecución sobre el segundo puente. Aquí las quejas se volvieron a escuchar. “Casi 20 minutos atrapado en tráfico. Debe planificarse de mejor manera estas obras. Creo que no es el día no la hora adecuada”, criticó el conductor Joel Coloma.

La ciudadanía exige a la presencia de más agentes de tránsito para evitar los trancones, principalmente en las denominadas ‘horas pico’. "Sería bueno que los vigilantes estén aquí agilizando el tránsito porque esto hará que muchos lleguen tarde", dijo Coloma