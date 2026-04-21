Tormenta eléctrica ralentiza el tránsito en cuatro vías principales de Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Lluvia este 21 de abril de 2026 Precipitaciones fuertes se registran en el norte y noroeste la noche de este martes.

El C5 monitorea el estado del asfalto en arterias de alta carga vehicular.

Entidades de control exhortan a disminuir la velocidad para evitar accidentes.

Una intensa precipitación acompañada de truenos se registra la noche de este martes 21 de abril en Guayaquil, generando las primeras complicaciones en la movilidad de la urbe.

Monitoreo vial

La lluvia, que afecta principalmente al norte y noroeste del puerto principal, reduce la visibilidad de los conductores. A la par, usuarios en redes sociales reportan de forma preliminar ligeras acumulaciones de agua en las zonas bajas de Urdesa, aunque la magnitud de la anegación aún está en evaluación técnica.

Segura EP confirmó a través de sus canales oficiales que desde el centro de monitoreo (C5) se visualiza la calzada mojada en rutas estratégicas.

El reporte técnico detalla que las precipitaciones impactan directamente sobre la Vía a Daule, la avenida Perimetral, la avenida Francisco de Orellana y la avenida Benjamín Carrión. La entidad municipal exhortó a los conductores a circular con precaución ante el riesgo de siniestros de tránsito por el asfalto resbaladizo.