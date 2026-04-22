¿Cómo avanza el proceso de pago a clientes de cooperativas cerradas? Esto dice la Cosede

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

En los últimos dos años, cuatro cooperativas de ahorro y créditos fueron sometidas a procesos de liquidación por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Cómo ha avanzado cada caso y cuánto dinero Cosede ha devuelto a clientes afectados?

Hasta el 18 de abril de 2026, las cifras de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), muestran avances significativos en la devolución de ahorros para las entidades que han cesado operaciones recientemente, garantizando la estabilidad de los depositantes. Hasta el momento, dice la insitutción, ya se han desembolsado, más de $ 158 millones.

Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato (CCA): Es el proceso de mayor volumen, según Cosede, con un 98,95% de ejecución. Se han desembolsado $ 81,6 millones a favor de 53.023 beneficiarios.

Es el proceso de mayor volumen, según Cosede, con un 98,95% de ejecución. Se han desembolsado $ 81,6 millones a favor de 53.023 beneficiarios. CREA: Registra un avance del 97,76%, lo que representa $ 77,1 millones ya entregados a 56.813 personas.

Registra un avance del 97,76%, lo que representa $ 77,1 millones ya entregados a 56.813 personas. Incoop: El proceso de pago, explicó la entidad, se encuentra actualmente detenido debido a una suspensión en el proceso de liquidación, dictaminada por el organismo de control.

El proceso de pago, explicó la entidad, se encuentra actualmente detenido debido a una suspensión en el proceso de liquidación, dictaminada por el organismo de control. Cariamanga: Aunque la entidad ya está en liquidación, el pago del seguro aún no inicia debido a que no se ha recibido la solicitud formal ni la Base de Datos de Depositantes (BDD) necesaria para activar los recursos.

Balance de gestión: $ 180 millones protegidos

La intervención de la Cosede no se limita a estos casos recientes. En un balance de los últimos cinco años, la institución dice haber cancelado un total de $ 180 millones. Esta cifra corresponde a la atención de 37 entidades financieras que entraron en procesos de liquidación en dicho periodo.

Para agilizar estas entregas, señaló, se han implementado mecanismos modernos como las transferencias directas a las cuentas de los beneficiarios, reduciendo la operatividad física y los tiempos de espera.

¿Qué cambia con la nueva resolución JPRFM-2026-015-F?

Los pagos de la entidad se cumplen, cuando se implementa una reciente reforma técnica, aprobada por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), para saldar obligaciones pendientes mediante el mecanismo de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP).

Bajo la nueva normativa, la Cosede podrá aportar recursos para facilitar esa transferencia; es decir, que una entidad sana absorba los depósitos de una entidad en problemas.

Con ello, la entidad deberá comparar qué es más barato para el Estado: si pagar el seguro de depósitos directamente o poner una parte de esos recursos para que otra institución se lleve a los clientes.

El objetivo es que el ahorro se transfiera a una entidad solvente para que el ciudadano tenga acceso a su dinero de forma casi inmediata.

Nuevo orden de pago prioritario

En caso de que se aplique una transferencia de activos, la resolución establece una jerarquía clara para proteger a los más vulnerables: