Rolex y Patek Philippe lideran lista de relojes piratas incautados en Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) frustró el ingreso de un lote de 4.700 réplicas de relojes de alta gama, entre los que figuran imitaciones de firmas suizas como Rolex, Cartier, Patek Philippe, Omega y Fossil. El contenedor, proveniente de China, quedó bloqueado en un puerto marítimo de Guayaquil tras detectarse anomalías en su declaración tributaria original.

La retención de estas piezas no solo representa un freno a la evasión arancelaria, sino que corta el suministro directo a las redes de comercio fraudulento en la urbe. Esta mercadería pirata, que vulnera los derechos de propiedad intelectual, suele alimentar un mercado negro estructurado para el engaño al consumidor.

Mercado negro y la mecánica de la estafa

El destino final de estas imitaciones suele apartarse del simple comercio callejero. Operadores del mercado informal utilizan estas réplicas (frecuentemente catalogadas como "grado AAA" por su similitud estética) para montar esquemas de estafa más sofisticados.

El modus operandi más recurrente en Guayaquil consiste en ofertar los supuestos Rolex o Cartier a través de perfiles falsos en redes sociales y plataformas de e-commerce local. Los vendedores los presentan como artículos "empeñados", "liquidados" o de "segunda mano" para justificar un precio menor al real, pero lo suficientemente alto para engañar y perjudicar económicamente a compradores locales.

Por ahora, personal de la Dirección de Intervención mantiene la custodia del contenedor, mientras avanza el proceso legal para determinar responsabilidades sobre los importadores que pretendían burlar los filtros aduaneros.