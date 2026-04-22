Taxistas marcharon por seguridad en Latacunga y exigen acciones urgentes

Publicado por Gloria Taco Creado: Actualizado:

Con camisetas y globos blancos como símbolo de paz, cerca de 2.000 taxistas de al menos 20 cooperativas de Latacunga se movilizaron hacia la Gobernación de Cotopaxi para exigir respuestas frente a la creciente inseguridad. La jornada estuvo acompañada por dirigentes nacionales y provinciales del gremio, quienes manifestaron su preocupación por los recientes atentados contra líderes del sector.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador, señaló que la presencia del gremio en la ciudad responde a un acto de solidaridad y a la necesidad urgente de exigir el esclarecimiento de hechos violentos, entre ellos el atentado contra un dirigente local ocurrido días atrás.

Durante la reunión con autoridades, los taxistas plantearon tres pedidos fundamentales: la reposición de los kits de transporte seguro, la reactivación del sistema ECU 911 con atención permanente y la aplicación estricta de la normativa vigente contra el transporte ilegal.

Los kits de seguridad, que incluyen cámaras y botones de pánico conectados al ECU 911, fueron en su momento una herramienta clave para reducir delitos. Sin embargo, tras más de 15 años de uso, estos equipos han quedado obsoletos. “Hoy nos sentimos desprotegidos. Antes, al activar el botón de pánico, había una respuesta inmediata; ahora, eso ya no funciona”, lamentó Calderón.

Violencia en aumento y temor en el gremio

El temor es generalizado. Provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y ahora Cotopaxi registran altos índices de violencia contra taxistas. Los conductores denuncian robos, extorsiones y secuestros exprés, donde los delincuentes exigen miles de dólares para devolver los vehículos.

Johana Guanoluisa, presidenta encargada de la Unión de Taxis de Cotopaxi, enfatizó que todos los integrantes del gremio demandan seguridad y justicia. Recordó casos recientes de asaltos a compañeros y destacó la importancia de mantener sistemas de comunicación interna, como radios, para reaccionar ante emergencias.

Por su parte, el exgobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez informó que se conformará una mesa de seguridad con participación del gremio y autoridades, con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Además, se anunció la intensificación de operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Varios taxistas salieron en sus unidades a la protesta pidiendo seguridad, todos llegaron hasta el edificio de la Gobernación de Cotopaxi.GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Llamado a acciones urgentes

El gremio advirtió que, de no obtener respuestas concretas, continuarán las movilizaciones a nivel nacional. “La seguridad es un derecho y una obligación del Estado. No podemos seguir trabajando bajo amenazas”, concluyó Calderón.